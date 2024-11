Alia Trabucco Zerán gana el Premio Femina de novela extranjera con "Limpia"

Hace pocos instantes se dio a conocer a los ganadores del Premio Femina, uno de los más destacados galardones literarios entregados en Francia y cuyo reconocimiento a mejor novela extranjera recayó este 2024 en “Limpia“, de la chilena Alia Trabucco Zerán.

Así, la ficción de la autora se coronó como la primera novela latinoamericana en ser reconocida con esta distinción, que tuvo como su principal ganador al autor francovenezolano, Miguel Bonnefoy, por su libro “El sueño del jaguar“.

En su texto, Trabucco desarrolla la historia de Estela, una trabajadora del hogar que se traslada a Santiago para limpiar y cuidar a una niña. Todo, en una trama que poco a poco va dando cuenta del clasismo, la crueldad y la indiferencia de ciertos sectores sociales de nuestro país.

Una narrativa que, además, tuvo su adaptación a las tablas de la mano del actor y director Alfredo Castro, presentada en el Teatro Nacional Chileno. “Es una novela bastante crítica al mundo burgués, a la elite santiaguina, a ciertos sectores de la sociedad, y también es una mirada a un mundo que está desapareciendo en Chile”, comentó el artista sobre la obra en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Y sumó que “la mirada de la Alia es desde la nana, que es muy apasionante, porque Estela tiene una relación física, metabólica con el campo, con Chiloé, y la vemos transitar desde que no reconoce este barrio, donde no hay gente en las calles, no hay micros, y ella siempre va haciendo un paralelo con su isla, con su pueblo, con su gente, con ese colectivo, que en Santiago se vuelve una cosa muy solitaria”.