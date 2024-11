De un hecho "inobjetable" a un no rotundo: Gobierno da pie atrás y no cede a presiones por un ajuste ministerial

Como un hecho inminente era evaluado -hasta este martes- el cambio de gabinete que tendría que ejecutarse antes del 15 de noviembre, considerando que sería acotado a quienes tengan intereses en cupos parlamentarios, de cara al último año de gestión. Sin embargo, fue el propio Presidente Gabriel Boric quién categóricamente echó por tierra esta opción y señaló: “Aquí a todos mis ministros los quiero trabajando“.

Estas declaraciones se desdicen de lo declarado por el Ejecutivo hace unas semanas cuando la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al ser consultada por un cambio en los equipos, aseguró: “Evidentemente un hecho inobjetable es que a mediados de noviembre, si es que una autoridad de gobierno decide participar de las próximas elecciones parlamentarias, tienen que renunciar y eso implica un cambio de gabinete”.

La acción, según afirman desde el Ejecutivo, responde a una buena evaluación del trabajo de los secretarios de Estado en cada cartera y busca dar una señal de no ceder a las presiones de la oposición. Así, el mundo político lo entendió como un espaldarazo a sus ministras cuestionadas tras el caso Monsalve, Carolina Tohá y Antonia Orellana, frente a presiones de la derecha que abogaban por sus salidas.

Bajo ese contexto, tanto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como la titular de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la jefa de la cartera de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, respaldaron este martes la decisión del Presidente Boric y aseguraron no tener intereses parlamentarios. De esa manera, garantizaron su permanencia hasta que el Mandatario así lo estime conveniente. Fue la propia titular de la Mujer quién, consultada al respecto, aseguró que “siempre” descartó la posibilidad de postular al Congreso nacional.

El titular de Educación, Nicolás Cataldo, expuso que su “única aspiración es poder ser un buen ministro de Educación” y “llevar adelante la agenda del Gobierno”. “Tenemos muchas tareas por delante. Estamos con el acuerdo de la deuda histórica, presentamos el fin al CAE y el nuevo financiamiento a la Educación Superior, estamos tramitando además Nueva Educación Pública”, declaró.

Por su parte, la jefa de Desarrollo Social, Javiera Toro, garantizó que: “Hoy día yo estoy concentrada en la protección de la niñez y el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida. Esos son mis planes y voy a seguir trabajando como me lo ha pedido el Presidente“.

En el oficialismo, si bien ya esperaban algún tipo de movimiento en las carteras y barajaban nombres para asumir en los cupos vacantes, se cuadraron con la decisión del Presidente Boric, a excepción de los senadores De Urresti y Espinoza (PS), quienes calificaron la postura como un “error”. En general “están conformes y tranquilos“, dicen en Palacio.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que “el gabinete es atribución exclusiva del Presidente de la República y su objetivo es gobernar para cumplir los compromisos con la ciudadanía, no para darle el gusto a la oposición”.

Mientras, su par del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que “el Presidente ya ha señalado lo que es su decisión, que es pedirle a su equipo, y lo dijo claramente, que sigan trabajando por las prioridades que se han establecido, que son las que nos exige la ciudadanía. Nosotros más que comentar un no cambio de gabinete, estamos trabajando“.

Sin embargo, no todos dentro del oficialismo le cierran la puerta a un ajuste ministerial. A entendido de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, la declaración del Mandatario responde a una decisión propia, por lo que dijo no creer que “esto signifique una decisión a priori de los ministros de Estado que puedan dejar sus cargos de manera voluntaria”.

“Eso es algo distinto a la decisión del Presidente de remover algunos de sus ministros. Si hay algún ministro o ministra que decida en el plazo determinado dejar su cartera para asumir otro desafío en el plano electoral-parlamentario también está en su derecho“, afirmó.

A juicio del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, “en rigor no estamos en el ultimo año y si bien hoy día no hay un cambio de gabinete eso no quita que en los próximos meses pueda haber ajustes“.

Si bien el Jefe de Estado cerró la puerta a remover a los jefes de las carteras ministeriales, desde el Ejecutivo no hacen lo mismo respecto al futuro de los subsecretarios y delegados presidenciales, que también deberán abandonar el Gobierno antes del 15 de noviembre. El Presidente Boric se mantiene evaluando esta segunda línea, pero no se esperarían grandes movimientos, pero este ajuste ya no se haría por medio de una ceremonia.

UDI y RN le quitan piso a AC contra Tohá

De forma crítica analizan desde la oposición la negativa del Presidente Gabriel Boric a realizar un cambio en su gabinete. Desde el sector esperaban que el Mandatario realizara un cirugía profunda en los equipos que lo acompañan y que incluso ésta tocara al “comité político“, con la renuncia de las ministras Carolina Tohá (PPD) y Antonia Orellana (FA).

De lo contrario, desde la oposición consideraban impulsar una acusación constitucional contra la jefa de Gabinete. De hecho, este lunes por la tarde parlamentarios sostuvieron reuniones para analizar antecedentes que permitan hacer viable esta acción político-jurídica. Esto, para que la ministra Tohá asuma costos políticos tras el manejo del caso Monsalve.

Al respecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, indicó que impulsar un libelo acusatorio contra la ministra Tohá sólo para forzar su salida, y sin una causal, sería establecer un “parlamentarismo de facto“.

“Implica una desviación respecto del sentido por el cual el constituyente estableció el instrumento de la acusación constitucional. Eso implicaría establecer una especie de parlamentarismo de facto cuando también conforme a la Constitución, quien evalúa el gabinete es el Presidente de la República. Si no hay causal que se pueda invocar en esta acusación, esta acusación es improcedente y es infundada. Y yo haría un llamado a actuar con responsabilidad y no abusar de las acusaciones constitucionales”, indicó.

Desde Republicanos señalaron que la “tozudez” del Presidente Boric dificultará la agenda de carteras claves. Pese a que desde la tienda presentaron la anterior AC contra Tohá, su jefe de bancada, Luis Sánchez, señaló que no van a presentar un libelo acusatorio mientras se mantengan dudas en la oposición. En esa línea, realizó una interpelación a sus pares.

“No tiene mucho sentido que avancemos con una acusación constitucional si es que no están comprometidos todos los votos de distintos sectores de oposición para que esto avance. Y esos votos que eventualmente podrían no estar, no son los nuestros. La invitación que quiero hacer es a quienes están en la duda, que ojalá puedan salir de la duda, puedan entender que aquí tenemos un Presidente terco, obstinado, que no está acostumbrado a reconocer ningún error y que, por lo tanto, es importante desde el Congreso, en el rol que tenemos como otro poder del Estado, llamarle la atención”, sostuvo Sánchez.

Además, desde la oposición ponen en duda que se cumpla la palabra del Mandatario. La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, sostuvo que “todos sabemos que probablemente en 10 días más sí va a existir un cambio de gabinete porque por razones naturales muchos de ellos quieren hacer proyectos personales hacia el Congreso”.

Por su parte, Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, señaló que “sería un contrasentido que tras este anuncio que ha hecho el Presidente de que no se mueve nadie del Gabinete en los próximos días tengamos gente renunciando”.

Respecto a respaldar un AC contra Tohá, la diputada Ossandón sostuvo que “no vamos a caer a estas presiones que de alguna forma empieza a hacer el Presidente de la República. Hemos dicho que lo vamos a hacer de forma absolutamente responsable (…) Tenemos que ver también si están los votos y hoy día existe la sensación no solo en este Congreso, sino en la ciudadanía en general, de que quien cometió el error político numero uno fue el Presidente de la República, más allá de la ministra Tohá”.

La misma postura fue reforzada por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quién sostuvo en 24 Horas que “si se presenta una acusación constitucional va a tener menos votos a favor que los que tuvo el último libelo contra la ministra Tohá”. En la misma línea, el timonel de derecha hizo hincapié en que, “de manera bastante transversal en la oposición, hay diputados de distintas bancadas que piensan que el principal responsable es el Presidente Boric respecto de las decisiones políticas que se tomaron y que, por lo tanto, no procedería una acusación contra la ministra Tohá”.