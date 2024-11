Las diferencias entre Harris y Trump: independiente del resultado, “el país va a estar dividido”

En medio del desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con un escenario incierto respecto de los resultados debido a la estrecha brecha entre Kamala Harris y Donald Trump, las diferencias entre ambos candidatos se siguen resaltando.

En diálogo con La Vuelta Al Mundo, nuevo programa de Radio Universidad de Chile bajo la conducción del analista internacional Gilberto Aranda, el académico de Georgia College & State University, Arturo López Levi, relató su experiencia viviendo en uno de los estados pendulares que serán claves para esta elección.

Así, López se refirió a los últimos meses de campaña entre ambos candidatos y las diferencias con elecciones pasadas. “En término de la publicidad, ha habido una intensificación de la cuál no tengo referencia en elecciones anteriores. He vivido en otros estados pendulares en otros momentos y uno no tenía el mismo bombardeo de llamadas, de publicidad electoral. En este contexto específico, el volumen, el barral de publicidad ha sido mucho más grande”, aseguró el también investigador del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Denver.

En ese sentido, el académico resaltó los diferentes esfuerzos de campaña entre los aspirantes a la Casa Blanca, así como las estrategias aplicadas según las localidades: “En los sectores rurales ha predominio la publicidad de Trump, pero entrando en los suburbios, ha predominio de la propaganda de Kamala Harris”.

Por otro lado, el profesor abordó los diversos perfiles de los votantes republicanos versus los demócratas. “Aunque en las encuestas que se han hecho declaran la primacía de la preocupación por la economía, cuando le preguntan a partidarios de Trump, después ponen la cuestión migratoria. Los de Harris ponen el tema del aborto”, explicó sobre las prioridades de ambos lados.

“Cuando les preguntan a ambas partes por qué no votarían por el contrario, se refieren al segundo punto. Los partidarios de Harris no votarían por Trump por el tema del aborto, los que votan por Trump no votarían por Harris por migración”, complementó.

De acara al futuro de estas elecciones y ante la incertidumbre de que los resultados no se conozcan durante esta jornada, López Levi señaló que “las encuestas permiten apuntar que habrá una elección cerrada”.

“El país va a estar dividido muy cercano a la mitad”, profundizó, remarcando que “lo más probable es que el voto popular lo van a ganar los Demócratas”.

En esa línea, analizó la candidatura de Kamala Harris luego de que Joe Biden se bajara de la carrera por la reelección. “Desde que Harris se convirtió en candidata, tuvo un primer momento en que tuvo una especie de ventaja, apuntando al 3%, en la mayoría de los estados pendulares. Después de eso empezó la fase alta de la campaña y la de Trump la apuntó de una manera muy negativa”, expresó.

“Harris tiene un ascenso grande en agosto, una planicie en septiembre y una caída en octubre. Los números que estamos hablando son de un 3%. No son números grandes”, mencionó el académico.

Georgia se presume como un estado clave no solo por su categoría de “pendular” o “bisagra”, sino porque de estos siete estados fundamentales, será el primero en cerrar sus colegios electorales, a partir de las 19 horas de la costa del este (cerca de las 21 horas en Chile). Será entonces cuando comience el conteo de votos en las urnas de dicho estado.