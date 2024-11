Sergio "Maravilla" Martínez y desarrollo del boxeo en Chile: "Falta trabajar desde la base"

“No me dejan retirar macho, yo estaba tranquilo, retirado y fueron apareciendo estas oportunidades“, afirmó el excampeón mundial de boxeo argentino, Sergio “Maravilla” Martínez, quien conversó con Radio Universidad de Chile, en el contexto de la visita que realizó a nuestro país este fin de semana.

“Maravilla” vino a Chile a impartir una Master Class, organizada por EDEF Entrenamientos y que se llevó a cabo en dependencias del Habana Boxing Gym, recinto que estuvo repleto para presencial al histórico púgil trasandino.

Consultado respecto de la importancia de este tipo de eventos, “Maravilla” señaló que “aporta mucho en la formación a nivel táctico y a nivel técnico para aquellos que quieran competir, pero para los que no quieren competir, aporta muchísimo para cosas de la vida cotidiana”.

En ese sentido, Martínez agregó que “en estas clases me apoyo mucho en lo que a veces la gente suele llamar ‘charlas motivacionales’, pero que no son motivacionales, yo hablo con la gente y la gente se motiva sola, pero me sirve para dar una sensación de apoyo a quienes quieren triunfar en la vida, no solo en el deporte”.

El histórico boxeador trasandino se refirió también a la actualidad de este deporte en Chile y Latinoamérica y lo que se necesita para su desarrollo y de esa manera sacar campeones mundiales como lo fue él en su momento.

En ese sentido, “Maravilla” explicó que “falta un trabajo a conciencia en la base, falta competición, faltan campeonatos. Si en un país queremos sacar excelentes matemáticos lo que hacemos es realizar concursos de matemáticas para los niños que están en la escuela, la competición eleva sus capacidades y lo mismo pasa en los deportes”.

Por lo mismo, Martínez agrega que “lo que falta es trabajar en la base, en los chicos que están comenzando en el boxeo amateur, hoy vemos que los boxeadores consagrados tienen no menos de 300 peleas en amateur y cuando pasan a profesional lo hacen habiendo aprendido y habiendo tenido mucho experiencia, por eso no se sienten sorprendidos cuando pasan al profesionalismo”.

Al respecto, el campeón trasandino recalca que “el problema de países como Chile, Argentina, España, es que los chicos no tienen una conciencia de construcción de base, hacen algunos combates amateur y pasan a profesional y supongamos que tienes 10 peleas invicto como profesional y te toca un Lomachenko con 500 peleas amateur, por más que Lomachenko sea debutante ta va a pasar por arriba”.

Sergio “Maravilla” Martínez sigue muy activo en el deporte a sus 49 años. Luego de unas temporadas retirado de la alta competencia, el trasandino ha vuelto a subirse a los encordados con la misma energía y pasión que en sus inicios.

Dentro de las próximas semanas tendrá un combate con el exfutbolista devenido en boxeador, Pablo Migliore y todo parece indicar que ese no será el fin del camino “después de Migliore tengo un combate el 15 de febrero en Barcelona contra una leyenda del kickboxing y full contact, campeón de España, César Córdoba y bueno después Dios dirá, no tengo idea de lo que pueda pasar, yo ya me había retirado, ya estaba tranquilo, pero fueron apareciendo estas oportunidades y bueno, me gusta el desafío, así que muy contento”.