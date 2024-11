"Un puñado de votos podría decidir el ganador”: la incertidumbre se toma las elecciones en Estados Unidos

Las elecciones en Estados Unidos se avizoran como una de las más estrechas del último tiempo. La diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump, de acuerdo a diversos analistas, no sería mucha, sobre todo en los llamados “estados bisagra” o “estados críticos”, que juegan un rol fundamental a la hora de dirimir al futuro líder de la Casa Blanca.

En diálogo con Política en Vivo, el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, Andrés Dockendorff, abordó esta escasa brecha entre los candidatos. “Hay que mirar qué está pasando en esos estados donde la batalla está más cerrada. Algunos de ellos Trump se los quitó a los demócratas, los estados del cinturón del óxido por ejemplo, y después Biden recuperó varios de esos de vuelta en 2020 cuando le gana a Trump”, comentó de entrada.

Las encuestas de momento siguen dando márgenes muy estrechos de diferencia entre Harris y Trump. Los ojos siguen estando puestos sobre Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada. El candidato que se alce como presidente o presidenta debe obtener 270 votos electorales de un total de 538.

De estos “estados bisagra”, según The Economist, quienes dan a Harris con una ventaja total de 1,2 puntos sobre Trump (48,9% frente a un 47,7%), la demócrata sólo se impone en Wisconsin y Michigan, mientras que el expresidente lleva la delantera en Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania.

“Todo esto indica que, al menos en estos estados, la carrera está super cerrada”, aseguró Dockendorff. El también académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile recalcó que Pensilvania es uno de los más importantes por la cantidad de electores que van al Colegio Electoral.

En el país norteamericano, en tanto, han aumentado los llamados para votar durante este martes. El expresidente Barack Obama, a través de un video en sus redes sociales, señaló que “estas elecciones van a estar muy reñidas”.

Today is Election Day.

Millions of Americans will be going to the polls to show the world who we are and what we stand for. Find out where and when you can vote today at https://t.co/NKXRGNgbZX.

And once you do, I want to see your voting sticker. I’ll be sharing your posts… pic.twitter.com/JwRuT2s08s

— Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2024