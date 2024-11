Valencia en la mira: defensa de Hermosilla contradice al fiscal nacional y presenta recurso de protección

En una semana clave para el denominado caso Audios, la defensa del abogado Luis Hermosilla, liderada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, contradijo la versión del fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a sus vínculos con el imputado de esta causa.

Se espera que este jueves Juan Pablo Hermosilla revele nuevas conversaciones de Whatsapp del penalista -quien se encuentra en prisión preventiva- y una serie de jueces, fiscales y, posiblemente, ministros de Estado.

Ante este escenario, resurgen las dudas acerca de la relación del protagonista del caso Audios y el fiscal nacional, Ángel Valencia, pues en octubre reconoció que había sostenido una reunión “privada” con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick para “limar asperezas”, considerando que Hermosilla había promocionado otras candidaturas en el marco de su nombramiento a la Fiscalía. Además, en la cita el abogado y el exministro le habrían consultado al persecutor por tres causas judiciales, semanas después de asumir el mando del Ministerio Público.

“Insisto, no recibí ningún tipo de colaboración de parte del señor Hermosilla para mi nombramiento. No hay por mi parte ningún mensaje ni conversación que tenga que ver con agradecimientos”, aseguró en ese entonces Valencia.

Sin embargo, la defensa de Hermosilla negó la versión del jefe del Ministerio Público en un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. De acuerdo a la acción legal a la que tuvo accedo Radio ADN, en el encuentro no se trataron solo temas personales e incluso apuntaron a que “esa reunión fue solicitada por el propio fiscal nacional”.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas’ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. En (la reunión) les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, declaró.

Además, el recurso denuncia que la Fiscalía no ha informado formalmente a los abogados defensores sobre la designación del fiscal Marcos Pasten, quien estaría a cargo de investigar las filtraciones en el caso Audios. “La prensa anunció que Pasten lideraría esta investigación el 11 de octubre, sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido confirmación oficial”, señaló Hermosilla.

El abogado también expuso su preocupación por la imparcialidad de Valencia en este caso, teniendo en cuenta sus interacciones y declaraciones como factores que podrían afectar su rol supervisor en la investigación.

“El Sr. Ángel Valencia no está a cargo directo de las decisiones en el caso, pero su falta de veracidad y su cercanía con mi representado levantan dudas sobre su imparcialidad”, destaca el documento.

Asimismo, la acción legal cuestiona la capacidad del líder de la Fiscalía para decidir sobre la eventual inhabilitación de la fiscal regional Lorena Parra en la causa judicial.

El recurso de protección se suma a una querella previa presentada por Hermosilla en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la que exige investigar a funcionarios de la Fiscalía y de la PDI que pudieran estar involucrados en las filtraciones a la prensa relacionadas con el caso Audios.