Diputados interpelan a fiscal nacional para que transparente reunión con Hermosilla: "No hay que debilitar a las instituciones"

Continúan las repercusiones del caso Audios, pues este martes se dio a conocer que la defensa de Luis Hermosilla presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que se afirma que en una reunión que sostuvo el abogado imputado con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, se habrían tratado causas contra el expresidente Sebastián Piñera.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que esta acción es “una sola versión de los hechos” y lo que corresponde es que el fiscal Valencia entregue sus antecedentes, y sea la corte quien tome una decisión en sede judicial sobre la veracidad de esta materia.

En tanto, la Fiscalía Nacional anunció que presentará una denuncia ante el Colegio de Abogados en contra de Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano de Hermosilla por “las evidentes faltas a la ética y comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión”.

Frente a esta situación, el diputado PC, Luis Cuello, señaló: “Nosotros demandamos y exigimos que el fiscal nacional transparente el contenido de aquella reunión. Hasta ahora solamente a indicado que se conversaron aspectos relativos a Héctor Espinosa, ex director de la PDI, y sin embargo, habían otros asuntos que parece no recordar y me parece que es clave que se transparente”.

“Además, se emitió una declaración de parte de la Fiscalía Nacional que va sin firma, que en definitiva también aparece como una defensa corporativa. Por último, nosotros ya anunciamos que próximamente vamos a poner un recurso de de protección en contra del Ministerio Público puesto que se denegó la aplicación de la ley de lobby, ya que el fiscal nacional (s) Héctor Barros ha resuelto por si y sin ninguna facultad legal una denuncia que hemos presentado. Y en definitiva esto es un acto arbitrario e ilegal y que vamos a impugnar en la Corte de Apelaciones en las próximas horas”, agregó.

En la misma línea, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, afirmó que “lo que es importante es que se aclare, que sepamos realmente si ese tipo de solicitudes existieron, por lo pronto tenemos los desmentidos por el propio Chadwick y del fiscal nacional. La verdad es que la declaración la hace el abogado de una de las partes que participó en la reunión, por tanto, ese abogado tendrá que hacerse responsable de acreditar lo que está diciendo. No corresponde dejar enunciaciones o dejar instalado este tipo de situaciones y, finalmente, no hacerse responsable de acreditarlas, cuando no se acreditan simplemente quedan en eso y producen un daño profundo a la confianza de la institución“.

“No hay que debilitar las instituciones, la Fiscalía es un organismo autónomo que investiga con total independencia, sin color político, por tanto, lo que corresponde es respaldar a las instituciones y quienes han hecho este tipo de declaraciones se tendrán que hacer responsables de ellas, acreditarlas o en su defecto asumir los costos que significan dejarlas instaladas y no hacerse cargo de ella”, subrayó.

Por su parte, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró: “Lo único que hemos pedido siempre es que se transparenten todos los audios, todos los chats para que no haya un director de orquesta que nos va dando a cuenta gotas todos los días una nueva noticia. Evidentemente hay formas en que las autoridades se comunican, está la Ley del Lobby, las audiencias transparentes y todo lo que se salga de eso nunca es positivo para la democracia“.

“Habría que ver lo que explican las personas que estuvieron en esa eventual o posible reunión, yo creo que hay que subir los estándares de la política, en cómo nos reunimos, en cómo compartimos información y cuando es con un particular es a través de la Ley de Lobby”, enfatizó.

Fiscales y funcionarios del Ministerio Público no apoyan “defensa corporativa” a Valencia

Durante este miércoles la Asociación Nacional de Fiscales emitió una declaración respecto al comunicado en el que la Fiscalía Nacional anunció la denuncia en contra del abogado Juan Pablo Hermosilla por faltas a la ética.

Así, el gremio que representa al 90% de los persecutores y persecutoras de Chile, declaró que la institución no está habilitado para defender a un fiscal, más cuando las acusaciones que pueda hacer un abogado se hacen respecto de una determinada persona.

El comunicado además consigna que “el fiscal nacional tiene todo el derecho a defenderse de imputaciones que le parecen agraviantes, pero no puede comprometer a toda la institución. Defensas corporativas, en este ámbito, no nos parecen adecuadas”.

COMUNICADO ANF: El Fiscal Nacional tiene todo el derecho a defenderse de imputaciones que le parecen agraviantes, pero no puede comprometer a toda la institución. Defensas corporativas, en este ámbito, no nos parecen adecuadas. pic.twitter.com/V6DQrdCauo — Asociación Fiscales (@fiscalesdechile) November 6, 2024

Asimismo, las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público declararon esta jornada que no avalan el comunicado emitido este martes por la Fiscalía Nacional a través de sus redes sociales, donde hace una defensa corporativa respecto del fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Creemos que fue un error, pues el Ministerio Público debe velar por la institucionalidad y no por personas en particular”, señalaron en un comunicado emanado desde las ocho organizaciones de funcionarios integrantes de la Fiscalía.

En ese sentido, en el texto manifiestan que seguirán “fieles al mandato de nuestras bases para seguir defendiendo a la Fiscalía de Chile de todo aquel -no importa su cargo- que se aleje del rol constitucional que nos exige rectitud, probidad e integridad en el ejercicio de la función pública”.

“Las organizaciones de funcionarios hemos luchado en contra de la corrupción y la injusticia desde nuestra fundación”, consigna la declaración.