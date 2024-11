"No da lo mismo quien gobierne": Claudio Orrego presenta su equipo de campaña liderado por Tomás Vodanovic

Este miércoles el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Indep.), presentó su equipo de campaña para la segunda vuelta del próximo 24 de noviembre, comicios que se vivirán en 11 de regiones de nuestro país.

En concreto, el grupo que lo acompañará durante dos semanas está liderado por el alcalde de Maipú y generalísimo de campaña, Tomas Vodanovic (FA), e integrado por el edil de Renca, Claudio Castro (Indep.), como jefe territorial, y por las lideres comunales de Quinta Normal, La Pintana y Peñalolén, Karina Delfino (FA), Claudia Pizarro (DC) y Carolina Leitao (INDP) como voceras, respectivamente.

Así, el candidato a la reelección por el Gobierno Regional de Santiago enfatizó en que todos los esfuerzos de la campana están puestos en el trabajo en terreno: “Aquí los votos están en las calles y en las ferias. Sabemos de la gente que también fueron votos blancos y nulos, que no ven esta elección algo importante y le tenemos que explicar, que por ejemplo, en el caso de Maipú gran parte de las luminarias que se cambiaron en la comuna se hizo con el aporte del Gobierno Regional, que en el caso de Quinta Normal las escuelas que se repararon fueron por el Gobierno Regional, que el nuevo poliderportivo de La Pintana, que es un lujo, se hizo por el Gobierno Regional, que el Cesfam de Renca, Cerro Colorado, fue gracias al Gobierno Regional”.

“Es decir, no da lo mismo quien gobierne, porque aquí lo que se juega es una ciudad más justa y más segura, y creemos que tenemos las mejores herramientas para hacerlo”, destacó.

En la misma línea, el generalísimo de campaña, Tomás Vodanovic, hizo hincapié en que la persona que lidere el Gobierno Regional, debe tener la capacidad de poder sentarse a la mesa, de buscar acuerdos y trabajar en conjunto, indistintamente, con todos los alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana.

“Eso no es una promesa de campaña, es una constatación de realidad de algo que hemos vivido los distintos alcaldes desde el día uno en nuestras gestiones. Algunos de quienes estamos acá no votamos por Claudio Orrego en su anterior elección y desde el primer día vemos en él a una persona dispuesta a sentarse a la mesa, a trabajar con nosotros transversalmente, a distribuir equitativamente los recursos de la región y en velar por el desarrollo de la ciudad“, señaló.

El jefe comunal de Maipú además subrayó: “Esto no es un plebiscito al Gobierno, no es una elección de izquierdas y derechas, es una elección sobre el futuro de la ciudad y sobre quien es la persona más preparada y más capacitada para liderar el Gobierno Regional (…) Nosotros conversamos con muchos alcaldes y alcaldesas, me consta que hay varios, quizás de la vereda del frente, que tienen claridad que la persona más preparada para gobernar Santiago hoy es Claudio Orrego“.

Cabe señalar que el próximo 10 de noviembre comienza la campaña de manera oficial para los y las candidatas a gobernadores regionales a nivel nacional. Al igual que las elecciones anteriores, este sufragio es obligatorio en 11 regiones del país, por lo que no participar el 24 de noviembre implicará una multa para el elector.