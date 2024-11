Daniela Serrano (PC): "Es fundamental que el CDE tenga presente el historial del exfiscal Guerra"

Mediante una carta abierta la diputada Daniela Serrano (PC) solicitó al presidente del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), Raúl Letelier Wartenberg, que se considere y se tenga en cuenta los antecedentes adicionales respecto del actuar del exfiscal, Manuel Guerra, tras la querella interpuesta por el CDE debido a su papel en el caso Audios.

“Resulta preocupante recordar que, en su calidad de fiscal, el señor Guerra fue responsable de la investigación en el conocido ‘caso Penta’. En 2018, Guerra eliminó los cargos de soborno contra Carlos Délano y Carlos Lavín, y recalificó el cohecho contra Pablo Wagner. Esas decisiones fueron objetadas, por falta de fundamento, por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y por el Consejo de Defensa del Estado”, explica la misiva.

En esa misma línea, la carta cita a la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, quien expuso que: “(Guerra) Hizo algo que es ilegal. En una reformalización -institución que por lo demás no está regulada en el Código Procesal Penal- tú no puedes suprimir hechos que están asentados en una formalización previa y que cuentan con respaldo en la carpeta de investigación”.

Asimismo, Serrano recuerda cuando en 2018, luego de que la Contraloría General de la República mediante una auditoria financiera detectará un déficit cercano a los 20 mil millones de pesos en la Municipalidad de La Florida, liderada en aquel momento por Rodolfo Carter, que derivó en la representación de querellas por concejales de la comuna y por el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo del Manuel Guerra, decidió no perseverar en la causa, dejando inconclusas las dudas respecto al uso de recursos públicos en el municipio, para luego abandonar definitivamente el Ministerio Público en 2021, y ser contratado como docente en la Universidad San Sebastián.

“Guerra arribó a la Municipalidad de La Florida contratado como ‘defensor de la gente'”, señala la carta. En ese sentido, la carta señala cómo en el pasado mes de octubre, tras la revelación de los chats entre el exfiscal y Luis Hermosilla y la consecuente investigación en su contra por presuntamente haberle entregado información al abogado sobre causas como Penta, Exalmar y Dominga, Manuel Guerra decide renunciar tanto a la Universidad San Sebastián como a la Defensoría de la Gente en La Florida.

Respecto a todo lo anterior, el documento cierra y señala que a luz de estos antecedentes “es fundamental que el Consejo de Defensa del Estado tenga presente el historial del exfiscal Guerra en estas investigaciones, así como las decisiones que han favorecido a altos cargos y empresarios en detrimento de la probidad y la transparencia que se espera en el ejercicio de la función pública”.