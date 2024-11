Economista Joseph Ramos por alza de la inflación: "En enero va haber otro golpecito de esta naturaleza"

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en octubre de 2024 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 1,0%, acumulando 4,5% en el año y 4,7% en los últimos doce meses.

Así, esta cifra se consolida como la mayor variación mensual en casi dos años y superó la expectativa del mercado que esperaba un IPC del 0,6%.

Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Casa de Bello y economista, Joseph Ramos, sostuvo que “la mitad de la inflación se explica por alzas de la electricidad. En la época de la pandemia se congeló el precio de la luz por cinco años, entonces, se acumuló. En julio se empezó a liberar y ahí hubo un golpe fuerte en la inflación, en octubre fue la segunda y en enero de 2025 va ser la tercera y última, y esto recoge esa alza”.

“Es una noticia negativa, pero por otro lado, en cierto sentido, se esperaba, pues los precios de la electricidad siguen subiendo y al congelarlos todo lo que se acumuló en cinco años se está dando en julio, octubre y en enero, y esto fue la segunda partida y en enero va haber otro golpecito de esta naturaleza, donde sin duda va aumentar la inflación“, aseveró.

Al ser consultado sobre el nexo entre el IPC de octubre y el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre 2024, el profesor de la Facultad de Economía Negocios de la Universidad de Chile explicó que no están relacionados.

“Hay otros factores, por ejemplo, el precio de la carne subió mucho, eso no tiene nada que ver con el crecimiento económico, uno tendrá que hablar con los ganaderos que es lo que está envuelto ahí, pero no está relacionado con el lento crecimiento. Es más, típicamente cuando hay crecimiento lento, la inflación tiende a bajar, porque la gente gasta poco, así que eso no incidió“, aseguró.

Por su parte, el diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Frank Sauerbaum, afirmó que “estamos en una situación económica bastante complicada, tenemos bajos niveles de crecimiento, también una inflación más allá de lo esperado y tenemos niveles de endeudamiento que realmente preocupan”.

“El Gobierno tiene una agenda muy distinta a la que uno hubiese esperado en materia de crecimiento económico, de generación de inversión y de nuevos puestos de trabajo, por eso tenemos hoy 1 millón de cesantes y 2 millones y medio de personas que trabajan sin contrato en la informalidad, ganando menos que el salario mínimo“, subrayó.

“Por lo tanto, uno esperaría que después del protocolo de acuerdo que hicimos en el presupuesto, haciendo una rebaja importante de gastos, ese ambiente perdurara para poder hacer una agenda pro crecimiento, pro inversión, que finalmente es lo único que nos va a tener asegurado una mejor recaudación y requerimos urgentemente cambiar la agenda, la que está en cualquier tema que también son valiosos, como la delincuencia, el tema migratorio que no se ha resuelto y otros más”, añadió.

En el detalle, el INE señaló que nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones que presentaron aumentos en sus precios destacaron vivienda, servicios básicos, alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por productos, el suministro de electricidad sufrió un alza de 18,9% mensual, con lo que acumuló un aumento de 45,7% al décimo mes del año, en línea con la normalización de las tarifas de la luz, tras su congelamiento durante la pandemia. Otra alza destacada fue la de carne de vacuno, con un incremento de 5,5% en el mes, mientras que las papas volvieron a subir, esta vez en 28,5%.