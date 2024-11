Francisco Bravo (Asociación de Fiscales) sobre publicación de defensa de Hermosilla: "No tiene ninguna trascendencia"

Este jueves el abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, presentó un listado de nombres de figuras políticas que habrían conversado con su hermano, actualmente imputado por los ilícitos de delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

La lista incluye conversaciones con fiscales regionales, jueces y ministros de Corte. Si bien la defensa mencionó la materia por la cual su representado mantuvo conversaciones con tales personeros, no reveló por completo el contexto específico en que se realizaron las interacciones.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, sostuvo: “Nosotros respetamos en general las estrategias que los defensores utilizan para poder defender los intereses de sus clientes, nos parece que los fiscales no tenemos mucho que decir ni opinar respecto de las definiciones jurídicas, incluso, las propios despliegues comunicacionales. Lo que vimos ayer no es habitual, no es una cosa que estemos acostumbrados a ver”.

“Desde el punto de vista de los efectos jurídicos procesales, por así decir, que es lo que nos interesa a los fiscales, yo creo que no tiene ninguna trascendencia“, destacó.

A juicio de Bravo, Juan Pablo Hermosilla buscaba “marcar una especie de punto político comunicacional según sus expresiones para frenar las filtraciones”. “Pero la verdad que creo que la mayoría de las personas que vio este punto de prensa se quedó con una sensación de gusto a poco”, agregó.

Respecto de la imagen que queda sobre el trabajo de los persecutores en la opinión pública a raíz de este listado, el presidente de la Asociación de Fiscales aclaró que “no tiene nada de extraño, ni de malo, ni de reprochable, que un fiscal se comunique con un abogado“.

“O sea, eso nosotros lo hacemos todos los días, es parte de nuestro trabajo. No hay problemas con las preguntas, ni con las respuestas, mientras estas estén en los márgenes que la ley, la Constitución y las instrucciones que nosotros recibimos de nuestros superiores se enmarquen dentro de eso. Eso es completamente habitual, si nosotros trabajamos todos los días con defensores y también con abogados querellantes, con victimas y es habitual que nos comuniquemos”, explicó el fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte.

“Por lo tanto, no tiene nada de reprobable, si el tema está en que obviamente se han conocido algunas comunicaciones que son impropias, las que por supuesto, nosotros rechazamos, porque son comunicaciones que están al margen de lo que son nuestras funciones. Además, este jueves no conocimos el contenido tampoco, lo único que supimos fue que el abogado Luis Hermosilla se comunicó con estos fiscales sobre causas judiciales y con un par sobre nombramientos, creo que ahí podría haber una arista que podría generar cierta suspicacia”, agregó.

Sobre las filtraciones que se hecho a la prensa respecto de diferentes casos de connotación pública, el persecutor afirmó que “es un tema difícil porque además es complicado de probar”.

“Con esto no quiero eludir lo sustantivo, pero es muy difícil de probar de dónde viene la filtración. Dicho eso, yo no puedo decir, ‘no, de ninguna manera, en ningún caso y en ninguna circunstancia los fiscales filtran’. Tampoco puedo afirmar eso de una manera categórica, porque me parece que eso sería muy pretensioso”, dijo.

En ese sentido, aseguró que desde la Asociación de Fiscales han rechazado las filtraciones, tanto como han respaldado que se investigue y se determinen las responsabilidades correspondientes: “Tanto administrativas, porque evidentemente hay un problema ahí de incurrir en un incumplimiento de nuestras obligaciones funcionarias, pero también las responsabilidades penales, especialmente, en aquellas causas donde hay delitos especiales, como por ejemplo, las causas de lavado de dinero”.

Así, reiteró que desde la asociación han sido categóricos respecto a su rechazo de estas prácticas y aseguró que no harán defensas corporativas si se llega a conocer que habrían fiscales detrás de las filtraciones sobre causas judiciales que se han conocido en el último tiempo.