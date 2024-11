Condenan a 17 años de cárcel a exalcalde de Tierra Amarilla por fraude al fisco, cohecho y asociación ilícita

El Tribunal Oral Penal de Copiapó condenó a la pena única de 17 años de presidio al exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales Carrasco, en calidad de autor de diez delitos consumados de fraude al fisco y cinco delitos consumados de cohecho, más 5 años y un día de presidio como autor de asociación ilícita. Delitos perpetrados entre 2017 y 2020.

En fallo unánime, el tribunal también impuso a Morales Carrasco la inhabilitación absoluta temporal para cargos y empleos públicos por el término de 8 años, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas y el pago de una multa de más de 82 millones de pesos.

En tanto, la acusada Dániza Hidalgo Zarricueta, ex encargada de proyectos de la Secretaría de Planificación de la municipalidad, deberá cumplir la pena única de 5 años y un día de presidio efectivo, como autora de ocho delitos consumados de fraude al fisco, un delito de cohecho pasivo, dos delitos de cohecho (encubridora), y 541 días de reclusión, como autora del delito de asociación ilícita, más accesorias legales y el pago de una multa de más de 18 millones de pesos.

También fueron condenados a penas de presidio efectivo y delitos de fraude al fisco, cohecho, entre otros, el ex administrador municipal Alejandro Mella García, el ex jefe del Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM), Osvaldo Carvajal Rodríguez, el ex concejal Boris Pérez Espinoza, el ex funcionario municipal Nelson Vieytes Villanueva, la ex funcionaria municipal Nathalie Órdenes Casas, y los contratistas Claudia Bertoglia Calvetti y Hugo Maya Araya por administración desleal y cohecho activo.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre 2018 y 2020, Mario Morales Carrasco, mientras se desempeñaba como alcalde suplente de Tierra Amarilla, encabezó una organización con el objetivo de cometer diversos ilícitos, en concurso con los funcionarios de la municipalidad Dániza Hidalgo Zarricueta, Alejandro Mella García, Nathalie Órdenes Casas y Osvaldo Carvajal Rodríguez; estructura que contaba con una jefatura y dirección visibles con roles y funciones concretas, orientada a dañar al patrimonio municipal.

“Este grupo de funcionarios municipales participó en un plan de acción destinado al ofrecimiento a terceros contratistas de la adjudicación de contratos municipales, con el compromiso de pago de coimas que, en muchas oportunidades, eran obtenidas desde el propio erario municipal con cargo a un sobreprecio pactado a propósito de la licitación, que en ciertos casos eran montos muy elevados. Ese sobreprecio fue sumado al costo de los contratos adjudicados a los contratistas CLAUDIA BERTOGLIA CALVETTI (3), RICARDO CARRIZO DE LA FUENTE (1), HUGO MAYA ARAYA (4) y JORGE MUÑOZ FUENTES (1)”, detalló el fallo.

En dicho contexto, Morales Carrasco, Órdenes Casas e Hidalgo Zarricueta acordaron incrementar artificialmente el costo global de dos contratos a adjudicar, con el objetivo de que los beneficios económicos indebidos, fuesen pagados con cargo a fondos públicos.

Bajo esta modalidad, Bertoglia Calvetti, en 2019, se adjudicó los proyectos “Fumigación de viviendas y mascotas para el control”, por $54.988.186, “Desratización municipal, comuna de Tierra Amarilla”, con dos pagos de $70.329.405 y $27.092.557, y “Fumigación de viviendas y desparasitación de mascotas, comuna de Tierra Amarilla”, por $66.788.480, con una defraudación total que suma $26.008.560.

Modalidad que repitieron con el contratista Hugo Maya Araya, en 2018 y 2019, al adjudicarle los proyectos “Mejoramiento y construcción de bandejón central acceso norte, Tierra Amarilla ($97.956.802); “Mejoramiento y construcción plazoleta jardín botánico Alto Meléndez, acceso norte, Tierra Amarilla” ($131.123.852); “Instalación de Pasto Natural en el Parque Rafael Torreblanca” ($370.017.113); “Ampliación (obras extraordinarias) de parque Rafael Torreblanca” ($85.198.050), y el proyecto “Servicios conexos de riego y mantención parque Rafael Torreblanca” ($24.171.875). Contratista que causó una defraudación a la municipalidad por un total de $87.000.000.

Mecanismo que entre 2018 y 2019, Mario Morales Carrasco, Nathalie Órdenes Casas y Dániza Hidalgo Zarricueta reiteraron con el proyecto “Mejoramiento Sector Centro, Comuna de Tierra Amarilla”, adjudicado al contratista Ricardo Carrizo de la Fuente (condenado en procedimiento abreviado) por $111.934.376, con un monto defraudado de $32.518.880.

Modus operandi que repitió Mario Morales con el contratista Jorge Muñoz Fuentes (condenado en procedimiento abreviado), con el proyecto “Normalización de líneas y tableros trifásicos Escuela Luis Uribe Orrego, Tierra Amarilla”, por $81.997.500 y un perjuicio económico para las arcas del municipio de $5.000.000.