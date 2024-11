Javier Vega, candidato a gobernador por Coquimbo: "Hoy es necesario generar inversión dentro de la región"

El pasado 27 de octubre Cristóbal Juliá de la Vega (Evopoli) y el consejero regional, Javier Vega (PC) fueron los candidatos a gobernador que pasaron a segunda vuelta por la Región de Coquimbo, tras obtener un 21,77% y un 16,8 % de los votos respectivamente.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el representante del pacto “Por Chile y sus regiones”, Javier Vega, se refirió a la gestión de la exgobernadora Krist Naranjo, a la participación ciudadana en los comicios del próximo 24 de noviembre y al desarrollo de la IV región.

Acerca de Naranjo, removida de su cargo por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) por notable abandono de deberes y por faltas graves a la probidad, el candidato a gobernador por Coquimbo, señaló: “La verdad tuvimos una mala experiencia, pero también hay que decir que quien asume esa responsabilidad tenemos que ser todos, porque aquí hubo una gobernadora que venía de un proceso donde habían muchos movimientos ciudadanos, los que dijeron ‘vamos a votar por una mujer, independiente, que tenia una mirada con enfoque medioambiental’. Eso se dio y mucha gente dijo ‘vamos a apostar por renovar'”.

“Esa renovación también nos trajo una complejidad que era la falta de experiencia, no saber de administración pública, además el no tener una correlación de trabajo con la institucionalidad en general ni con los partidos políticos”, agregó.

Así, Vega afirmó que Naranjo “fue una gobernadora muy hermética en su trabajo, no tuvo relación con la institucionalidad, cerraba las puertas a los alcaldes, cerraba las puertas al Gobierno central, a todos nos denominaba como parte de los partidos políticos y que no quería generar una correlación de fuerzas”.

“Cuando pasan esas cosas obvio que no se avanza. Por lo tanto, ahí me manifiesto totalmente diferente a esta visión de la exgobernadora. Y no solamente a ella, sino que también a la exintendenta, en estos dos periodos vi su trabajo y como pasamos a la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales, y lamentablemente, los dos periodos han tenido grandes problemáticas en términos administrativos”, indicó.

En la Región de Coquimbo, el 22% de los votos para elegir al gobernador o gobernadora, fueron nulos (11,71%) o blancos (10,23%), es decir, una de cada cinco personas no escogió a ninguno de los 9 postulantes al cargo.

Para Javier Vega, esta cantidad de votos, específicamente los blancos, se debe al “desconocimiento de la ciudadanía” respecto al rol que cumplen las autoridades regionales.

“Muchas personas no sabían por quién votar, a lo menos así lo hemos detectado, había desinformación sobre los candidatos, a pesar de tener 8 años de recorrido y de trabajo con la ciudadanía, en las grandes demandas, en diferentes instancias de necesidad o involucramiento de la política pública, a pesar de eso no había conocimiento de los candidatos. El voto blanco, lo atribuyo a un voto que no tiene conocimiento de quienes eran los candidatos y de cuál es el rol del gobernador regional“, subrayó.

Acerca de cómo avanzar hacia mejores niveles de desarrollo e inversión en la IV Región, Vega explicó: “Nosotros hemos sido claros en el mensaje de la ciudadanía de que mientras un proyecto no cumpla con los requerimientos de la institucionalidades, tanto medioambiental como sectorial, nosotros no vamos a estar a favor de un tipo de proyecto como eso”.

“Pero si el proyecto pasa, avanza y cumple con la institucionalidad, por ejemplo en el caso de minera Dominga que es un proyecto que está judicializado y los gobernadores no tenemos ninguna injerencia bajo esa lógica, no es que no estemos de acuerdo con el desarrollo o progresismo, sino que mientras los proyectos no cumplan en sus requerimientos, nosotros no los podemos avalar”, manifestó.

En ese sentido, Vega expuso que entiende que la mayoría de los proyectos “en una primera etapa se presentan y en muchos casos salen rechazados, lo que paso con Dominga”. Por lo mismo, destacó que él y su equipo están “dispuestos a abrir las puertas y a generar un trabajo colaborativo con los gremios, porque hoy es necesario generar inversión dentro de la región y la inversión que venga a desarrollar capitales, estamos dispuestos a que esos se desarrollen en la región, a abrir las puertas a trabajar mancomunadamente, para reactivar esta región en muchos ámbitos”.