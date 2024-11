Alejandro Santana, candidato a gobernador por Los Lagos: "Estos últimos tres años hemos vivido un proceso de decadencia"

El exdiputado y candidato de Chile Vamos a la Gobernación Regional de Los Lagos, Alejandro Santana, calificó como un “hito” que dos candidatos de oposición disputen en segunda vuelta el mandato de la región, considerando que su contendora será Claudia Reyes del Partido Republicano.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el aspirante opositor explicó que este escenario responde a que “la región de Los Lagos, siendo una región privilegiada por un desarrollo económico, industrial, importante en los últimos 40 años, no está exenta de temas como la delincuencia, el narcotráfico, el tema de salud. Cosas que antes la gente veía por televisión y hoy día lo ve en sus calles, y ha generado un impacto importante”.

“Y, por otro lado, porque perciben que hay una crisis de seguridad, quizás la más profunda y la más grave desde el año 90′ a la fecha y también creo que ese crecimiento económico que venía de inversión permanente, la permisología, la falta de certezas jurdícas, ese ruido de potenciales pérdidas de trabajo. De hecho, la tasa de desempleo en la región hoy día alcanza 5,5% que es un punto histórico negativo a un promedio de los últimos 30 años de 2,8% anual”, añadió.

En ese sentido, Santana recalcó que “hay elementos que definitivamente en regiones, donde permanentemente nos iba bien, hoy día el efecto de malas políticas públicas, de falta de financiamiento a distintos proyectos, abandono de obras y postergaciones de obras comprometidas como dobles vías han generado mucho ruido y se generó un plebiscito con el Gobierno en la primera vuelta“.

Respecto a las principales diferencias con su contraparte republicana, el candidato de Chile Vamos respondió que “nosotros no representamos el proyecto de un partido, representamos uno mucho más amplio que es de una coalición política y a esa coalición se ha sumado el mundo de centro, independientes, de Amarillos, Demócratas, el Partido de la Gente y también un número importante de personas que se identificaron en el pasado con la ex nueva mayoría o ex concertación y que están muy lejos de que lo que significa la administración que tiene hoy el actual gobierno”.

“Estos últimos tres años, y nadie puede estar contento, hemos vivido un proceso de decadencia porque en ningún indicador en materia económica, social, de desarrollo, laboral, hoy dia estamos mejor que antes”, ratificó.

Profundizando en el elemento diferenciador con sus socios republicanos, Santana indicó que “nosotros tenemos una definición distinta de lo que queremos en la región, una región dialogante, donde todos son importantes, donde tenemos que ponernos el overol los 30 alcaldes electos, 20 consejeros electos, todos los parlamentarios, porque estamos en una situación difícil. Lo que yo quiero es conducir la región y sacarla adelante con el esfuerzo de todos y donde el diálogo es muy importante”.

Lo último, porque sostuvo que tras dos procesos constitucionales de extremos quedó claro que eso no le hizo sentido a la ciudadanía, “en consecuencia creo que la gente hoy día está en temas concretos, prácticos, menos ideologizados, más dialogante y que nos preocupemos de los temas donde hoy día tienen urgencia” y agregó que “la gente no está en la polarización, esta en el centro dialogante“.