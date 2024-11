Diputada Gael Yeomans (FA): "La Ley de Presupuesto no se puede tratar de recortar y recortar"

Con 115 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la Ley de Presupuestos 2025 este lunes.

Se trató del primer resultado de lo que será una semana completa de votaciones. Desde esta jornada comenzarán las discusiones en particular, instancia en que se zanjaran hasta el jueves los temas más controvertidos, como las partidas de los ministerios de Salud, Educación y Defensa.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, sostuvo que el recorte al gasto público en $612 millones de dólares se definió porque “ellos – oposición- tienen mayorías en el Senado y eso lo hicieron pesar en el dialogo que se tuvo con el Ejecutivo, e hicieron temblar todo el presupuesto por llegar a algún acuerdo que implicara hacer algún tipo de reajuste”.

Para la frenteamplista, la disminución de recursos públicos para el próximo año “finalmente se tradujo en un gesto para poder hacer avanzar la discusión presupuestaria porque si no las implicancias podrían ser mayores”. “Ese al final fue el tono o la forma a la que se llego a un acuerdo, porque sino la situación iba a ser peor”, lamentó.

“Desde el Ejecutivo se han tomado las medidas para que esto no genere un impacto tan gravitante y poder ver también protocolos porque esto es un acuerdo marco, que yo en principio obviamente estaba en desacuerdo, pero al momento de hacer temblar el presupuesto entero no quedo otra. Sin embargo, hay dos acuerdos que son importantes y que se están trabajando también al alero de la Ley de Presupuesto que tiene que ver con los recursos en salud y educación, y por ahí también van a ir nuestros énfasis en este debate”, aseveró.

Así, la parlamentaria oficialista señaló que la derecha presentó una gran cantidad de indicaciones: “De hecho, hasta ayer, que era el plazo para presentarlas, llevamos más de mil 500 indicaciones en total, eso entre votaciones separadas. Por lo tanto, hay varios temas, partidas, programas que están en riesgo“.

“Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el presupuesto para la Dirección del Trabajo (DT), sin esos recursos no tenemos la posibilidad de llevar a cabo la fiscalizaciones que realizan en general la DT en materia laboral (…) También estamos hablando de que aún corre riesgo el presupuesto en estos temas como por ejemplo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también se voto en contra en la Comisión Mixta y ahora lo vamos a ver en Sala”, detalló.

Acerca del argumento de la oposición sobre importancia de la austeridad fiscal, Yeomans expuso que “la derecha ha ido creciendo en la cantidad de votos”. “Demócratas está con la oposición en esto y espero que no le sigan todo el amén, o sea, hay discusiones presupuestarias super importantes, cuando hablamos del financiamiento a los sitios de memoria, al INDH, etc. Estamos velando porque la institucionalidad que se levantó para defender los derechos humanos se mantenga y para poder hacernos cargo de la memoria y de que en el pueblo de Chile no se olviden sucesos tan terribles como los que ocurrieron en la dictadura. En Comisión Mixta se rechazo, por ejemplo, el presupuesto destinado al personal que trabaja en las bibliotecas publicas, o sea ¿Cuál es el sentido de eso? El dejar sin financiamiento a institucionalidades que la gente recurre es algo tan básico que llega ser increíble el tener que mencionarlo, pero así sucedió”, dijo.

“Yo espero que eso se revierta, ya hubo un recorte inicial donde ellos hicieron pesar su mayoría, pero la Ley de Presupuesto no se puede tratar de recortar y recortar“, agregó.