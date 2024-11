Presidente Boric decreta duelo nacional por fallecimiento de exsubsecretaria Carolina Valdivia

El Presidente Gabriel Boric anunció este martes la decisión del Gobierno de decretar duelo nacional este miércoles debido al fallecimiento de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia Torres.

“Yo no sé si acá todas la conocían, pero ayer falleció una mujer joven, una mujer que sirvió a la patria, que no tenía las mismas ideas políticas que yo, pero que siempre estuvo dispuesta a colaborar con un sentido de país. Me refiero a Carolina Valdivia”, declaró el Mandatario al finalizar una actividad en Lo Espejo.

“Falleció muy joven, producto de un cáncer, y estuvo siempre disponible a colaborar con Chile. Por eso quiero agradecerle y he tomado la decisión también de decretar un día del luto nacional el día de mañana (miércoles) en su memoria”, agregó el Jefe de Estado.

La noticia fue anunciada ayer por el Presidente a través de su red social X. “Con tristeza despedimos hoy a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia Torres. Una mujer con tremenda vocación de servicio a nuestra patria y sentido de Estado, más allá de cualquier diferencia política, que nos deja demasiado joven”, señaló Boric.

“Envío un abrazo y mucha fuerza a sus seres queridos. Sin duda una gran pérdida para Chile”, cerró el Presidente Boric.

Carolina Valdivia era abogada de la Universidad Católica, master en Derecho y Economía del Instituto Ortega y Gasset -Universidad Complutense de Madrid, España- y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello e integró el equipo jurídico de Chile ante La Haya en los litigios ante Bolivia.