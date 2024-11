Alcalde Vodanovic por prisión preventiva para Cathy Barriga: "Lo que queremos como municipio es justicia"

“Esto nunca ha sido una revancha o ha tenido un animo de venganza, lo único que hemos procurado hacer como municipio es buscar justicia“, afirmó este miércoles el jefe comunal de Maipú, Tomas Vodanovic (FA), luego de que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para la ex alcaldesa, Cathy Barriga.

En ese sentido, el edil de Maipú expuso su conformidad en nombre del municipio respecto a la aplicación de la medida cautelar más gravosa por parte del tribunal, la que fue solicitada por los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía Oriente, debido a la magnitud de los ilícitos que habría cometido Barriga.

“Nos parece que la medida cautelar adoptada ayer es lo que corresponde ante la gravedad de los delitos comprometidos y el enorme perjuicio que tuvieron en la vida de miles de vecinos de Maipú. Porque finalmente cuando se defrauda a una institución municipal con un monto tan elevado que supera los 30 mil millones de pesos, lo que eso significa en la práctica es que hay recursos que en lugar de ir en beneficio de las personas, como por ejemplo, en comprar medicamentos, pañales, en pavimentar calles, en mejorar escuelas, entre otras, tienen que ir lamentablemente a pagar deudas que no solamente se generaron por una irresponsabilidad o una falta de criterio político, sino que por la comisión de delitos“, afirmó.

Así, el acalde Vodanovic enfatizó sobre la resolución de este martes: “El tribunal finalmente termina de convencerse de los argumentos que nosotros presentamos como municipio en conjunto con la Fiscalía y el CDE de que acá no estamos imputando irresponsabilidad, acá no era sencillamente de que la municipalidad haya contraído un déficit, acá lo que se hizo fue comisión de delitos, primero, de adulteración de documentación pública que permitió gastar plata que la municipalidad no tenía y luego también de fraude al fisco, porque hay una defraudación a las arcas fiscales que son recursos públicos y eso es lo que el tribunal termina acogiendo, que es un argumento que nosotros presentamos desde el minuto uno”.

“Quiero hacer un llamado a nuestros vecinos, esto si bien nos deja tranquilos y creemos que es lo que corresponde, no es hoy lo que nos quita el foco de trabajo, nosotros lo hemos dicho siempre es que nuestro deber al llegar al municipio era recabar los antecedentes y sistematizarlos para que esto no quedara impune y ponerlos al servicio de la justicia, pero desde ese día nuestro foco en Maipú ha estado puesto en trabajar y en administrar de buena forma esta institución municipal para que nuestros vecinos vivan mejor”, señaló.

Cabe señalar que el magistrado Hugo Torres del 9° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de los querellantes, del Ministerio Público y del CDE este martes y consideró que la libertad de la exedil Cathy Barriga es “un peligro para la seguridad de la sociedad”, por lo que cumplirá la cautelar en la cárcel de San Miguel. Además, al plazo de la investigación se le sumaron 90 días.