Director de América Transparente: "Las autoridades están haciendo poco para que no tengamos futuras Cathys Barriga"

Un 62% de las personas asocia la corrupción a las municipalidades, según la encuesta Ipsos de noviembre de este año. Además, el mismo estudio señala que una de cada tres personas sostiene que hay mucha corrupción en el país y un 71% piensa que hay un alto nivel en el Estado.

Percepción ciudadana que se ha visto afectada en el último tiempo por los casos de los municipios de Vitacura, San Fernando, Las Condes y Maipú, entre otros, donde algunos de los delitos vinculados a sus ex jefes comunales son fraude al Fisco, malversación de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, negociación incompatible, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Uno de los casos que ha hecho noticia más recientemente es el de Maipú, donde su exalcaldesa, Cathy Barriga (Indp.), está siendo investigada por los ilícitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público tras dejar a la municipalidad con un déficit sobre los $31 mil millones de pesos, lo que implicó que este martes el 9° Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, afirmó que “las autoridades están haciendo poco, casi nada, para que no tengamos futuras Cathys Barriga (…) propuestas para evitar casos como este se han visto por las distintas comisiones -Engel y Jaraquemada-, las que se han traducido en distintos proyectos de ley, que han presentado algunos diputados, otros que han presentado, incluso este Gobierno, pero lamentablemente esas iniciativas avanzan poco en el Congreso”.

“Nada impide que vuelva a pasar casos como el de Maipú. Es decir, los alcaldes que acabamos de elegir o reelegir siguen teniendo los mismo poderes con poco contrapeso. Entonces, ¿qué es lo que han señalado los expertos? ¿Qué se ha visto en las distintas comisiones de probidad? Que tenemos que nivelar los contrapesos, es decir, así como Cathy Barriga no puede cambiar ocho veces al administrador municipal, que a cargos como el administrador de finanzas, jurídico y municipal llegue gente por Alta Dirección Pública para le puedan hacer contrapeso al jefe comunal, que el director de control tenga, por ejemplo, una doble militancia, y que dependa también de la Contraloría”, aseveró.

En ese sentido, el director ejecutivo de América Transparente explicó: “Pese a que la actual contralora -Dorothy Pérez- reabrió la unidad de municipios, al final la Contraloría lo que hace es llegar post, y en el caso de Cathy Barriga hubo también información que se le falseo a este órgano. Entonces, en lo que se tiene que trabajar es a ponerle urgencia a cambiar estos superpoderes que tienen los alcaldes con pocos contrapesos, para que casos como el de Cathy Barriga no vuelva ocurrir”.

“Porque al final hacemos comisión tras comisión y eso se traduce en proyectos de ley, pero no sacamos nada si estas iniciativas no se aprueban. De hecho, las soluciones ya las conocemos, uno lo puede ver porque en el ámbito municipal, por ejemplo, gran parte de las sugerencias que derivaron de la Comisión Jaraquemada que es de hace un año atrás, versus la Comisión Engel de hace 14 años atrás son muy similares, se repiten muchas de las sugerencias a cambiar en los municipios, pero no sacamos nada si esas sugerencias se traspasan a proyectos de ley y esos proyectos terminan muriendo en el Congreso“, subrayó.

Respecto a medidas concretas y mecanismos de control que se pueden llevar a cabo para evitar los casos de corrupción en los municipios, Juan José Lyon sostuvo que una de ellas es aumentar las atribuciones de fiscalización de los concejales, además de extender la jornada laboral y, por ende, subir sus remuneraciones.

“Otra de las principales medidas es mejorar los contrapesos dentro del municipio ¿Qué pasó con Maipú? Es muy ejemplificador. En un momento no había dinero para hacer las cosas que quería Cathy Barriga o era dinero que estaba destinado a programas sociales o comprometido para otras labores del municipio y lo que se empezó a hacer es falsificar los certificados de asignación presupuestaria. Esos certificados se empezaron falsificar y a sacar dinero de otras partes, lo que no hizo sola desde su escritorio, sino que con su equipo de trabajo. Tuvo ocho administradores y varios directores de finanzas, porque iba reemplazando a la gente en la medida que podían acomodarse a lo que ella quería hacer y estas personas deberían haber sido un contrapeso para el alcalde. Entonces, se ha hablado que estas personas que tienen cargos importantes, sea gente competente, que llegue por Alta Dirección Pública y que no puedan ser despedidos a dedo como lo hacen hoy en día”, detalló.

Asimismo, Lyon aseguró que otra iniciativa importante recae sobre el director de control: “Que este cargo no sea un subordinado de la alcaldía, sino que también dependa de la Contraloría, cosa que tenga una doble militancia y tenga mayores atribuciones de control (…) Cathy Barriga también falseo información en las cuentas públicas, entonces, lo que necesitamos es cambiar estos contrapesos de poder dentro de los municipios. Al final los alcaldes manejan una cantidad de dinero muy grande dentro de los municipios y tienen mucho poder“.

“Algo vital también es avanzar en transparencia, en la ley de transparencia, también en las corporaciones, en las empresas municipales, eso es muy importante y ese es otro proyecto de ley que está parado”, enfatizó.

Así, el director ejecutivo de América Transparente sostuvo que estas medidas no buscan aumentar la burocracia al interior de las municipalidades, sino que tienen por objetivo mejorar el control dentro de estas instituciones.