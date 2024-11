Teatro en Quellón: 8° edición de FESTTIN sigue al rescate del patrimonio de Chiloé

Bajo el lema “Historias para ser contadas en el confín de Chiloé”, entre el 12 y 15 de noviembre se lleva a cabo la 8° edición del Festival de Teatro Infantil y Juvenil de Quellón. Se reúnen grupos conformados por niños, niñas y jóvenes, representantes de ocho regiones del país: Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, Ñuble, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.

Esta versión contará, por primera vez, con participación internacional: Bucaramanga, Santander y Sibaté, Cundinamarca, ambas de Colombia; así como Texcoco, Estado de México, México.

“La apertura internacional no sólo enriquecerá la experiencia de vinculación e intercambio cultural que se genera en nuestro festival, sino que también brindará durante una semana, a los elencos participantes y al público que asista al Gimnasio de la Escuela Alla Kintuy, la oportunidad de disfrutar de puestas en escena que ponen en valor diversas realidades, problemáticas e identidad cultural de Chile y Latinoamérica”, precisa Mónica Díaz León, directora artística del encuentro.

Nacido en 2017, al alero de la Fundación Cultural Escena Sur, FESTTIN ha realizado siete ediciones ininterrumpidas. Este año, la iniciativa financiada por el Fondo Cultura Regional 2024 que otorga el Gobierno Regional de Los Lagos (GORE), realizará 24 obras (seis por día) y tertulias teatrales, espacios de diálogo post presentaciones de las puestas en escena, entre actores, actrices, dramaturgos y los elencos que actúan durante las cuatro jornadas de realización.

“Es tremendamente importante, valioso y necesario, particularmente en este momento, que este festival se realice de manera continua durante tantos años; permitiendo que niñas, niños y jóvenes presenten sus trabajos escénicos. Es una experiencia que van a atesorar y llevar en su corazón por mucho tiempo. Tomar contacto con este lugar de Chile, con este paisaje, con sus pares de otras regiones. Este tipo de eventos hay que cuidarlos, protegerlos y no dejarlos en el camino. Es el futuro de nuestro país”, dice Alejandro Trejo, presidente de la Fundación Cultural Escena Sur.

FESTTIN Quellón, ofrece gratuitamente en su programación, oberturas de artistas locales y regionales para que la comunidad disfrute de un espectáculo completo y de calidad, que se enfoca en potenciar la cultura y el rescate patrimonial de Chiloé, a través de distintas disciplinas como la danza, la música, teatro-danza, entre otras. Para esta oportunidad fueron convocados: Agrupación Ayekantún Pellú, danza del alma (12 de nov), Banda fusión teatro/música Abuela Pirata (13 de nov), Coro Polifónico de Quellón (14 de nov), y el cantante Ignacio Ruiz (15 de nov).

El certamen también entrega actividades artísticas y culturales gratuitas, abiertas e inclusivas a la comunidad, tales como los Talleres de Formación Inicial a cargo de actores y actrices de amplia trayectoria en teatro, cine, TV y docencia. Este año, FESTTIN lleva a cabo una alianza de colaboración con el Centro de Creación Artística, CECREA Castro, institución que financia los talleres 2024: Taller de Alba Emoting y Taller de Voz, ambos a cargo de la actriz Camila Monreal; y el Taller de Maquillaje Teatral, con la actriz Daniela Oliva.

“El lazo que me une con FESTTIN me lo dejó mi padre. Él apoyó mucho al festival desde el comienzo. Cuando él muere, Mónica Díaz León, que es la gran impulsora de esta iniciativa, me invita a ser parte. Éste es mi tercer festival. Participé como espectactriz, realicé un taller, el año pasado también, luego fui interviniendo en otras áreas, impulsando la gestión, hasta ser nombrada delegada cultural. Me siento totalmente comprometida, más allá de la historia de mi papá, sino que desde mi propia persona. Es un tremendo festival, único en nuestro país. Hecho para y por niñas, niños y jóvenes, que conforman la parrilla programática, se abre a otras disciplinas artísticas. Ellas y ellos son los protagonistas dentro y fuera del escenario. Es un gran acontecimiento que ocurre en Quellón”, concluye Adela Secall, delegada cultural del proyecto.

Coordenadas

12 al 15 noviembre

Martes a viernes, 9 a 13.30 hrs

Gimnasio Escuela Alla Kintuy (Cruce Yaldad S/N, Quellón, Chiloé).

Entrada liberada.

Sobre Fundación Cultural Escena Sur

Nace en 2017, en la Isla Grande de Chiloé; y la cuna que acogió este proyecto se encuentra en Quellón, zona extrema del archipiélago ubicada a 1.233 km de Santiago. Desde este rincón busca aportar con sus herramientas ligadas al arte y la educación, al bienestar social para la construcción de comunidades más felices, creativas y solidarias.Además de la creación y realización de FESTTIN, ha estrechado lazos y sido ejecutora, y patrocinadora, de proyectos que se desarrollan en la comunidad. Ha podido hacer redes sociales presenciales y virtuales en diversas materias, con distintas entidades públicas y privadas como: Cecrea Castro, Escuela de Teatro Escena Sur de Quellón, Centro de Padres y Apoderados Gabriela Mistral de Candelaria, Centro de Padres y Apoderados Wapi Rayen de Isla Cailín, Grupo Juvenil Weche Newen de Quellón, Festival Chiloé Eco Fest, la Oficina de Turismo de la I. Municipalidad de Quellón y el Museo de Quellón, entre otros organismos.

Foto portada: Miguel Tobar