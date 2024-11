"Una falta de respeto": la respuesta de la oposición tras el emplazamiento del Presidente Boric

De al menos cuatro homicidios dio cuenta el Gobierno durante la madrugada de este miércoles en distintas comunas del país: Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Providencia. Fue al hacer referencia a la “difícil” noche, que el Presidente Gabriel Boric cuestionó que, sectores de la oposición, se enfoquen en insistir en la renuncia de su equipo de seguridad, antes que enfrentar la criminalidad en unidad.

“¿Alguien cree que esa actitud colabora? Cada vez que hay un delito de connotación social, lo que espera la ciudadanía de nosotros es unidad“, recalcó el Mandatario.

Desde la oposición han presionado por la salida de la líder de la cartera de Interior, Carolina Tohá, en miras de hacerla pagar el costo político del manejo del caso Monsalve, pero también han cuestionado la llegada a la subsecretaría de Prevención del Delito de la ex alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, por una supuesta falta de experiencia para asumir en un cargo “técnico”.

Así, los dichos de Boric no fueron bien recibidos por la oposición. La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, sostuvo que lo que no colabora con la crisis de seguridad “es que el Presidente no nos hace nunca caso”.

“Uno le pediría un poquitito de racionalidad al Presidente, analizar sus estadísticas; los altos índices de homicidios, secuestros, violaciones. Son cifras históricas. Y yo le devolvería la pregunta a él. Esto es una forma de colaborar frente a un gobierno que no quiere escuchar”, sostuvo.

Por último, Ossandón, solicitó al Presidente Boric “que no nos siguiéramos mandando recados por la prensa, sino que nos juntáramos a conversar el tema seriamente y efectivamente escuchara lo que nosotros muchas veces les estamos pidiendo. Porque esto es por colaborar, no es por molestar”.

Su par de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, defendió que “la oposición tiene el derecho de criticar a un equipo de seguridad que no ha mejorado ninguna cifra, también la oposición tiene el derecho de criticar que una alcaldesa que no sigue en su puesto llegue a un cargo tan técnico como el de Prevención del Delito”.

“Presidente, no hemos sido tan duros como usted y evidentemente queremos que el país mejore”, asevero.

En tanto, para el líder y diputado de Amarillos, Andrés Joaunnnet, “más allá de cómo él fue como parlamentario, que fue brutal, lo cierto es que en materia de seguridad este país es un desastre. Es una costumbre, la gente vive atemorizada, entonces el Presidente en dos años y medio no le dio seguridad a este país”.

Por último, el jefe de bancada de Republicanos, Luis Sánchez, recalcó que “el primer llamado a colaborar para derrotar a la delincuencia es al Presidente de la República. Si el Presidente sigue nombrando a amigos, con las cuotas de poder, poniendo en estos cargos a gente incompetente y después se niega a removerlos no le puede traspasar la responsabilidad de eso a la oposición, es francamente una falta de respeto“.