Gobernador Jorge Díaz: "Hemos llevado a Arica y Parinacota a un nivel distinto, la sacamos del estancamiento"

El próximo 24 de noviembre en la Región de Arica y Parinacota se enfrentarán en la segunda vuelta de gobernadores los candidatos Diego Paco Mamani (Chile Vamos) y Jorge Díaz (Por un Chile Mejor), este último actual autoridad que va por la reelección tras conseguir el 29,92% de los votos.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radionálisis, el actual gobernador de Arica afirmó sobre las comicios que “es una elección distinta, hay solamente dos candidatos y una sola papeleta. Son solo dos opciones, una que representamos nosotros, que somos de centro izquierda, que lo que hacemos es mirar a la región con los desafíos que tiene”.

“Hemos tenido la capacidad de generar mucha inversión publica, de llevar a Arica y Parinacota a un nivel distinto y sacarla del estancamiento“, enfatizó.

En ese sentido, sobre la campaña para la segunda vuelta, Díaz sostuvo que “la desinformación no ayuda mucho, claro está, pero nosotros entendemos que nada está dicho en la región de Arica y Parinacota, más aun cuando a la ciudadanía la engañan y la llena de mentiras, pero el ariqueño es inteligente”.

“Nosotros rediseñamos nuestra estrategia, es mucho más informativa, territorial, para que en definitiva la ciudadanía sepa todo lo que hemos hecho por la región. Ellos -derecha- también gobernaron Arica y tuvieron su oportunidad, pero no hicieron absolutamente nada, entonces, en esta oportunidad no van a hacer algo distinto porque ya estuvieron a cargo y fue un sector político que estuvo altamente cuestionado por distintos delitos y por negocios que trataron de hacer en la zona“, apuntó.

Respecto a la crisis migratoria, el actual gobernador señaló que “hay la reflexión es un poco mayor, porque esta problematica no se inicio ahora junto con el ingreso del crimen organizado internacional, esto permeó al país en pleno tiempo de pandemia, ahí nuestra frontera con Perú era un Paseo Ahumada, iban y venían todos los días cientos de personas, sin ningún tipo de control. Entonces claro, cuando uno escucha ahora los discursos de campaña donde rasgan vestiduras para eliminar la migración irregular y crimen organizado junto con combatirlo, uno dice pero bueno, ustedes tuvieron la oportunidad durante cuatro años y no hicieron nada, todo lo contrario, observaban como entraba y salía gente de la región a diestra y siniestra“.

“Entonces, ahí la pregunta es: ¿traen algo nuevo?, ¿algo distinto? Y ahí la respuesta es no, no traen nada nuevo ni distinto. Además, el problema migratorio no está solamente en el norte, sino que en todo el país. Nuestra región es una zona que tiende un poco a catalizar esos problemas y desde Arica Parinacota ingresan hacia todo el país, mi región no es un lugar donde se queden, sino que es una zona desde donde se trasladan hasta hacia otras regiones.”, añadió.

En la misma línea, Díaz enfatizó en que “hay muchos candidatos mienten a diestra y siniestra, y eso casi que forma parte del día a día. ¿Por qué mienten? Porque no existe hoy ninguna competencia del gobernador vinculada al control de la frontera. Lo que sí hemos hecho en nuestra gestión es trabajar con instituciones que si la tienen, por ejemplo, la Policía de Investigaciones. Le compramos un sistema de registro multibiometrico, Arica es la única región que lo tiene y esta conectado con distintas bases de datos nacionales e internacionales, incluyendo una conexión con Interpol para saber y determinar quién está en Chile”.

Revisa la entrevista completa aquí: