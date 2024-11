Preocupación por recortes en Cultura y desfinanciamiento de los SLEP: las polémicas en el debate legislativo del Presupuesto 2025

Múltiples controversias han surgido a raíz de la discusión de la Ley de Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este jueves, los parlamentarios y parlamentarias visaron las partidas correspondientes a los ministerios de Agricultura, Bienes Nacionales y Trabajo, quedando aún pendientes dos polémicas carteras: Salud y Cultura.

En la antesala a la votación de este último presupuesto, organizaciones culturales y de sitios de memoria se han declarado en alerta, pues no solo estaría corriendo riesgo el aumento de 46% comprometido por el Gobierno, sino que también se estaría ad portas de importantes recortes en el sector.

Por ello, hoy se organizó una manifestación a las afueras del Congreso, en las que participó, entre otras representantes del sector, la presidenta del Parque Cultural Valparaíso, Gianina Figueroa. Esta última, enfatizó la importancia de la cultura para los ciudadanos y ciudadanas.

“Estamos reunidos, diversas organizaciones artístico culturales de la Región de Valparaíso y del país, junto a sus sitios de memoria y derechos humanos haciendo intentos para poder reponer el presupuesto de cultura que nos han querido arrebatar en la Comisión Mixta. Tenemos esperanza de que el Parlamento una vez más entienda que la cultura es un derecho, le hace bien al país, no es un bien prescindible y hacemos un llamado para que pueda tener en consideración que un 1% sigue siendo insuficiente, pero es un avance tremendamente importante”, dijo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de la bancada del PPD y presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, Marta González, compartió la preocupación de las organizaciones. Pese a que reconoció que “siempre hay una complejidad con estas partidas, porque siempre hay una intencionalidad de bajarle los recursos, este año lo veo en particular, como mucho más agresivo el tema de limitar los recursos”.

En ese escenario, González expresó sus deseos de “que haya una conciencia por parte de la oposición, porque la cultura tiene muchas dimensiones, un factor protector en temas de seguridad, en temas de salud mental y en poder mantener el alma viva de los pueblos”.

“Esperamos que se pueda recapacitar esta partida, porque la cultura, el arte y el patrimonio, van siendo polos de desarrollo económico importante, en donde poder reinventar empleos para que los y las artistas se puedan desempeñar”, agregó.

Educación: SLEPs sin financiamiento, suspensión del SAE y barreras en el acceso a la gratuidad



Este jueves, además, continuaron las reacciones tras la polémica votación de la partida del Ministerio de Educación, ocasión en que, al igual que en la Comisión Mixta de Presupuesto, se rechazaron los recursos de los Servicios Locales de Educación (SLEP).

Terminada la sesión del miércoles, el jefe subrogante de la bancada del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, apuntó al efecto que esto podría tener en las comunidades escolares, si es que eventualmente se ratifica en el Senado.

“Eso da cuenta de que en realidad aquí hay posiciones políticas que se están polarizando, estrechando sin capacidad de lograr los acuerdos fundamentales y necesarios para obtener la solución de los problemas más gravitantes que tienen que ver con la educación de nuestras niñas y nuestros niños”, estimó.

“Yo quiero hacer un llamado a la oposición a entender que un clima y votaciones de esta naturaleza no perjudican al Gobierno, perjudican a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestras niñas”, añadió.

Al respecto, la diputada del Frente Amplio (FA) y presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, se sumó a las declaraciones de Venegas sobre los SLEP y además manifestó su molestia por la indicación del diputado UDI, Sergio Bobadilla, que apunta a suspender la aplicación del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

“Me parece otra irresponsabilidad y además creo que es confundir a la ciudadanía, porque el sistema de admisión escolar es un sistema que busca distribuir los cupos que hay disponibles en la educación escolar. El problema de la falta de oferta de calidad, de que a un vecino o vecina no le parezca la mejor opción el liceo que tiene en la esquina de su casa para su hijo o hija, tiene que ver con que no estamos invirtiendo lo necesario y no estamos fortaleciendo de la forma necesaria la educación pública y no con el sistema de admisión”, explicó.

Desde el Colegio de Profesores, su presidente, Mario Aguilar, cuestionó el que a través de la Ley de Presupuesto se esté legislando sobre materias que requieren más análisis.

A su juicio, los mayores problemas están en la suspensión del SAE y en una indicación, impulsada también por la UDI, que prohíbe el acceso a la gratuidad universitaria a los estudiantes que hayan estado involucrados en hechos de violencia.

“¿Es esa la forma de legislar? ¿Improvisando? ¿Sin debate, sin análisis serio, sin audiencias donde las partes puedan expresar su opinión? Legislar de esta forma es la peor forma, no es aceptable que se pretenda legislar cuando se está discutiendo el presupuesto, mediante el chantaje”, acusó Aguilar.

“Es obvio que el sistema de admisión escolar tiene que tener correcciones, pero eso hay que hacerlo seriamente, estudiadamente, con el análisis, la reflexión necesaria y no improvisando cuando se está discutiendo otra ley”, sostuvo.