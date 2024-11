Formalización a Monsalve: Fiscalía solicita prisión preventiva para el exsubsecretario

A partir de las 9:10 de la mañana de este viernes, en el VII Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó la audiencia de formalización contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se le imputan los delitos de violación y abuso sexual.

Durante esta jornada, la defensa de Monsalve hizo una serie de solicitudes al juez de garantía, Mario Cayul, entre ellas, la reserva de la transmisión, además de cuestionar el secreto de la causa, todo esto en virtud de que, según sus argumentos, la detención de este jueves fue ilegal.

En ese sentido, uno de los abogados defensores de Manuel Monsalve, Cristian Arias, solicitó un audiencia con fecha próxima para la formalización y discusión de las cautelares, esto con el objetivo de ejercer “adecuadamente” el derecho a defensa.

“Que se de el tiempo y los medios necesarios para hacer efectivo el derecho a defensa porque el artículo 10 del Código Procesal Penal así lo autoriza, en cualquier etapa del procedimiento en que el imputado en su defensa que lo representa no esté en condiciones de ejercerlo. Esto es bien sencillo, nosotros enfrentamos desde que se inicio esta investigación hace 28-30 días una indagatoria declarada secreta, debimos recurrir a cautela de garantías para que se nos entregasen antecedentes de la investigación y eso no ocurrió, no sucedió sino hasta menos de 24 horas antes de esta audiencia que se convoco para hoy”, afirmó.

Por su parte, el fiscal regional, Xavier Armendariz, señaló que el secreto de la causa se debe a las acciones previas del imputado, “si estamos acá es por actos de Monsalve“, asunto que se abordó en la audiencia de de cautela garantía, dijo el persecutor.

En tanto, la abogada querellante y representante legal de la víctima, María Elena Santibañez, pidió no dar curso a esta petición de la defensa: “Tal como la defensa, yo tuve acceso ayer a la carpeta investigativa, que fue liberada cerca de las 12 de la mañana, pero y por lo mismo, efectivamente es bastante cantidad de información; sin embargo, la inmensa mayoría, como ha señalado el defensor corresponden a los teléfonos del propio imputado, por lo tanto, es información que ya tiene la defensa y, por otro lado, no olvidemos que hubo una audiencia previa en que el Ministerio Publico ya señaló varias de las diligencias que había efectuado y los resultados de la misma“.

Así, tras estas exposiciones de los intervinientes, el magistrado Cayul accedió parcialmente a las solicitudes de la defensa y habilitó un receso para discutir los antecedentes. No obstante, se negó a aplazar la formalización y dio lugar a que la Fiscalía notifique los cargos bajo los cuales se le investiga a Manuel Monsalve.

De esta forma, el persecutor Xavier Armendáriz le comunicó al imputado ilícitos de la indagatoria, los que corresponden a los delitos de violación consumado y abuso sexual, perpetrados el 23 y 24 de septiembre. Asimismo, el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el exsubsecretario.

Cabe señalar que Manuel Monsalve fue detenido este jueves en su departamento de Viña del Mar y trasladado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta Santiago, esto, un mes después de la denuncia que presentó contra él una ex funcionaria de la Subsecretaría del Interior por hechos que habrían sucedido la semana de Fiestas Patrias.