Senador Juan Luis Castro (PS) y la partida de Salud en Ley de Presupuesto: “No tiene carácter definitivo”

Luego de una extensa jornada de votaciones, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó la partida 16 de la Ley de Presupuesto, correspondiente a Salud. Al respecto, desde el Ejecutivo valoraron positivamente el paso hacia el Senado de una de las principales carteras en el debate presupuestario para el 2025.

No obstante, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, recalcó que la partida de Salud que “no tiene carácter definitivo”. “Entiendo que las partidas son las mismas que venían rechazadas, o sea no hay aumentos, y el protocolo es una declaración de intenciones”, dijo con cautela el legislador.

“Esto no es un triunfo de nadie en particular, sino que fue la correlación que hubo a partir de un cierto diálogo entre diputados y el ministerio de Hacienda, de Salud, para intentar destrabar el presupuesto del sector. Otro capítulo es lo que vaya a ocurrir en el Senado la próxima semana”, expuso Juan Luis Castro, quién de todas maneras valoró el acuerdo.

Sobre el desarrollo del debate, el senador oficialista sostuvo que “los grandes temas que han sido motivo de cuestionamiento tienen que ver con la realidad de hoy, no del próximo año”. Por ello, apuntó a los problemas de gestión del presupuesto de este año para el sistema de salud.

“Tenemos un sistema hospitalario que requiere más o menos $330 mil millones al mes para funcionar. Las platas se acabaron a fines de septiembre, a principios de octubre hubo una ampliación presupuestaria muy modesta”, aseguró sobre la situación del sistema de salud actualmente.

En ese escenario, el legislador describió que muchos hospitales no cuentan con bienes y servicios de consumo, es decir, medicamentos, sueros, dispositivos, arsenal terapéutico. “De hecho se han urgencializado muchos hospitales. No están atendiendo las atenciones programadas y solo atienden la urgencia, por lo tanto, las listas de esperas crecen”, advirtió.

Por lo anterior, Castro afirmó que el debate sobre Salud en el presupuesto se da “sobre un terreno muy inflamado”. Además, se refirió a los grandes problemas durante la discusión que ya se arrastraban desde las etapas previas a las votaciones de la Ley de Presupuesto.

“Fonasa, que tiene a su cargo la Atención Primaria de salud, porque viene con cero peso de aumento. Luego todo lo que son programas de inversión, no hay nuevos hospitales ni Cesfam que se vayan a construir. Luego las listas de espera, cáncer, medicamentos de alto costo, salud mental. Los grandes problemas discutidos que no vienen con presupuesto adecuado”, expuso Castro.

“Entiendo yo, por eso soy cauteloso, que la Cámara habría revertido en base a un documento de extensiones. Pero todo esto lo vamos a empezar a revisar nosotros en el Senado el lunes. Y ahí, si hay diferencias, que creo que puede haberlas, va a ir a una comisión mixta”, detalló respecto del itinerario de la discusión.

Sobre el caso del presupuesto anual y que no se repita el problema de quedar sin financiamiento para los últimos meses del año, Castro comentó que “estamos lejos todavía” de lograr revertir la situación.

“A los hospitales les entregan dos tercios del presupuesto cada año. Porque se produce una bicicleta financiera, en la que los últimos dos o tres meses del año se le hace un adelanto, pero ese adelanto se lo descuentan al año siguiente. Entonces estamos teniendo presupuesto de septiembre a septiembre”, explicó, complementando que es la razón del desfinanciamiento del sistema de salud.

