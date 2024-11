Militantes de Amarillos oficializan apoyo a Claudio Orrego para segunda vuelta

A ocho días del balotaje para la elección de gobernador en la Región Metropolitana, varios militantes de Amarillos por Chile han expresado su apoyo a la reelección de Claudio Orrego.

Tras la primera vuelta, que dejó a Orrego y Francisco Orrego de Renovación Nacional en disputa, Amarillos por Chile decidió dar libertad de acción a sus militantes en la capital.

De esta forma, figuras como Soledad Alvear, Paola Marín, Manuel Inostroza, y otros, se reunieron con Claudio Orrego para manifestarle su respaldo.

Soledad Alvear destacó la dedicación y calidad humana de Orrego, mientras que Jorge Schaulsohn elogió su trayectoria intachable.

“Yo conozco a Claudio desde hace muchos años y valoro en él algo que es escaso hoy día. Valoro en él su amor por el servicio público, su calidad humana, esa sonrisa permanente. Esa persona que es capaz de evitar la polarización en la cual vive Chile. Esa persona que es capaz de amar el servicio público, comprometerse con ellos y sacar adelante proyectos que a veces son muy difíciles”, dijo la exministra.

Claudio Orrego agradeció el apoyo y subrayó la importancia de trabajar juntos por un proyecto común, a pesar de las diferencias. También mencionó el apoyo de Rodrigo Logan y Matías Walker, quienes, a pesar de la polémica dentro de sus partidos, han respaldado su candidatura.

“Creo que habla bien. Nosotros no somos enemigos. Chile no, no es un país de enemigos. Podemos tener diferencias en temas puntuales, pero al final del día todos tenemos que estar detrás de un proyecto común de país y sobre todo un proyecto común de regiones y de ciudad”, replicó el actual gobernador regional.

Orrego enfatizó que estos apoyos no deben ser vistos como un problema, sino como una oportunidad para unir a personas con diferentes perspectivas en un proyecto común de justicia, equidad y seguridad para Santiago.