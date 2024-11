Reflotan críticas al Gobierno en la previa de la segunda jornada de formalización por caso Monsalve

Tras la revelación del contenido de la declaración del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvieron a reflotar los cuestionamientos al manejo que el Gobierno tuvo del caso.

Esto último, pocos días después de que Monsalve fuera detenido y formalizado. Como dicha audiencia quedó en pausa, además se está a la espera de conocer cuáles serán las medidas cautelares que se aplicarán en este caso.

En su declaración, el Presidente Boric entregó detalles sobre su primera conversación con Monsalve, tras enterarse de la denuncia de violación. En ella, el subsecretario le habría insistido que no recordaba lo ocurrido la noche del 22 de septiembre y reconoció que tuvo acceso a las cámaras del Hotel Panamericano.

Boric además señaló a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir que para cuando el caso se hizo público, el jueves 17 de octubre, la decisión de que Monsalve saliera del Gobierno ya estaba tomada.

De todas maneras, la publicación de esta declaración no hizo más que reactivar las críticas de distintos actores políticos al Presidente Boric y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien fue la primera en informarle al Mandatario sobre lo que estaba ocurriendo. Desde la oposición, se volvió a cuestionar el que Monsalve no haya salido apenas se enteraron de la denuncia, el martes 15.

“Lo que queda claro con la declaración es que el Presidente eligió proteger al exsubsecretario Monsalve y no a la víctima. Eso es tremendamente grave y es inaceptable, sobre todo en un Gobierno que llegó con un discurso muy nutrido respecto a la protección de los derechos de las mujeres y directamente feminista. A mí me parece que acá tiene que haber responsabilidades políticas que el Gobierno ha sido incapaz de asumir y determinar”, acusó el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton.

Sin embargo, requerido sobre una posible acusación constitucional en contra de la ministra Tohá, Longton indicó que por el momento no se impulsará una acción de ese tipo, considerando que no se cuenta con los votos necesarios.

“Cuando tú no tienes la mayoría finalmente terminas desviando la atención de lo importante, que es una investigación judicial en curso y terminas fortaleciendo a figuras que cometieron errores graves. Nosotros no vamos a avanzar en ese camino mientras no tengamos todos los antecedentes”, afirmó.

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, también evaluó de mala manera el manejo que tuvo el Gobierno. A su juicio, “cuando uno quiere defender a las mujeres entonces siempre tiene que actuar de una manera coherente”.

“En esto el Gobierno no fue coherente. No solo hay que ayudar a los amigos, hay que ayudar también a las víctimas que no piensan como uno, que no fueron a la misma universidad que uno, que no militan en el mismo partido y que no son, a veces, incluso de la misma condición social que uno. Ese es un aprendizaje que el Gobierno tiene que hacer rápido y necesita, el país, explicaciones de por qué se mantuvo a un subsecretario del Interior, encargado de la seguridad, durante dos días”, señaló Aedo.

Voces oficialistas y figura de Monsalve

La diputada del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, coincidió en que Monsalve debió haber sido desvinculado apenas se conocieron los primeros antecedentes de la denuncia en su contra, pero puso énfasis en el actuar del propio exsubsecretario.

“Monsalve abusó de su poder. Acá él hizo lo que quiso. No sólo engañó al Presidente de la República, sino que además lo desobedeció cuando dio a conocer su renuncia en La Moneda. Por lo tanto, es una situación gravísima, inaceptable y que no se puede tolerar. Yo espero que se avance con la justicia, que caiga todo el rigor de la ley si resulta responsable y no solo por el delito de violación, que ya es muy grave”, estimó.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, recalcó que aunque su sector no estuvo de acuerdo con el actuar del Presidente y la ministra Tohá, la determinación de que Monsalve abandonara su cargo sí se tomó.

“Hemos sido críticos de la forma en que se tomarán las decisiones. Podría haber sido más rápido, podrían haberse tomado otras definiciones, por ejemplo, no dar lugar a que pueda prestar declaración Monsalve a espalda de La Moneda, presentando su renuncia y ese tipo de resguardos y de cuidado. Fuimos críticos en su momento, lo reitero ahora, pero eso no quita que las decisiones de fondo se tomaron y había una convicción, que era que Monsalve tenía que salir del cargo”, opinó.

Este martes 19 de noviembre se retomará la audiencia de formalización de Manuel Monsalve, ocasión en que se podría dictar o el arresto domiciliario pedido por su defensa o la prisión preventiva que solicitó Fiscalía.