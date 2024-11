Gareca y su futuro en caso de no ganar ante Venezuela: "No veo más allá"

Tras el opaco empate sin goles ante Perú en Lima, la Selección Chilena de Fútbol tendrá quizás su última chance de soñar con el Mundial 2026 en el partido de este martes ante Venezuela en el Estadio Nacional, pues una nueva igualdad o derrota prácticamente esfumará toda ilusión de seguir peleando por un cupo a la próxima cita planetaria.

En la antesala al cotejo contra los llaneros, este lunes el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, dio una breve conferencia de prensa en la cual mostró un tono desafiante.

Sobre su futuro en caso de no vencer a la Vinotinto, el estratego argentino respondió: “Soy consciente de todo, lo tengo claro, más no puedo decir. Estoy positivo, es lo único que puedo contestar. Lo único que contemplo es la posibilidad de ganar, no veo más allá. Cualquier otro escenario llegará el momento de analizar”.

En cuanto a los malos resultados en su carrera tras dejar el combinado incaico, sostuvo: “Sigo siendo el mismo, más que una pregunta hizo un desarrollo de una pregunta, yo sigo siendo el mismo con mi mismo cuerpo técnico”.

Después, consultado por los buenos resultados de otras selecciones que cambiaron técnico como Paraguay, Ecuador y Bolivia, comentó que “así se dieron los resultados”. “Tengo metas, no doy nada por perdido, sigo teniendo fe y convicción”, agregó.

Respecto a la convocatoria de urgencia de Mauricio Isla, a quien había “cortado” en las últimas dos nóminas, Gareca dijo que “Mauricio fue llamado por la suspensión de (Felipe) Loyola y le agradezco por venir, de la manera que vino, habla muy bien de él y de los jugadores de experiencia. No tuvo duda en venir, le estoy muy agradecido y lo quiero resaltar”.