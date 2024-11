Gobierno emplaza a Monsalve y oposición sigue buscando responsabilidades: los coletazos tras la filtración de la declaración de Boric

Siguen las repercusiones luego de que el pasado domingo el medio The Clinic diera a conocer la declaración que entregó el Presidente Gabriel Boric, de manera voluntaria y en calidad de testigo el pasado 29 de octubre, al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, en el marco del caso Monsalve.

Para el mundo político, la revelación dejó entrever ciertas incoherencias respecto a lo que ya había declarado el Jefe de Estado en una conferencia de 50 minutos el pasado 18 de octubre. Elementos como que el Mandatario ya estaba en conocimiento de que se trataba de una denuncia por abuso sexual y violación, y no solo de “índole sexual”, además de que ya tenía conocimiento de que sabía de la investigación que llevaba la PDI sobre una eventual infracción a la Ley de inteligencia.

Quién se pronunció al respecto fue la vocera subrogante, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. La secretaria de Estado defendió que lo dicho por el Presidente ante Fiscalía se condice con lo declarado ante la prensa. “La declaración es absolutamente coherente con lo que el Mandatario ya ha señalado“, dijo.

“No corresponde hacer ningún otro tipo de interpretación. Se trata de una denuncia gravísima, dolorosa, que genera todo nuestro repudio. Hemos colaborado y vamos a seguir haciéndolo con total transparencia. Ahora es momento de que Monsalve responda“, sostuvo.

Por su parte, los presidentes de partidos oficialistas se cuadraron con la postura del Gobierno. Al llegar al comité político ampliado en La Moneda, para abordar la tramitación del Presupuesto 2025, el timonel del PC, Lautaro Carmona, llamó a no perder el foco de quien es el verdadero responsable.

“Lo que me importa, sin dejar de analizar nada, es que el foco de dónde está la responsabilidad principal, desde el punto de vista judicial, ni de los repercusiones, obviamente, en lo que es la actividad política, no se pierda y no se relativice la responsabilidad que tiene el ex subsecretario, porque es de marca mayor”, señaló.

Mientras, Constanza Martínez, líder del Frente Amplio (FA), reiteró que “hay muchas cosas que pudieron hacerse mejor, pero acá ha habido un Gobierno que ha sido transparente, consistente. Y nosotros creemos que por la gravedad en este tipo de casos tiene que ponerse al centro la víctima y el esclarecimiento de cada una de las responsabilidades”.

En tanto, en la oposición buscan instalar esta semana una Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso Monsalve para reunir información sobre los actos del Gobierno, “en especial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género” tras la denuncia por violación presentada en contra de Manuel Monsalve.

Una instancia que dicen -desde Chile Vamos- toma más relevancia que nunca luego de las recientes revelaciones. El diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, indicó que “entre más sabemos de la investigación penal del caso Monsalve más dudas, más cuestionamientos nos surgen respecto a la participación y el conocimiento que tuvo el Gobierno respecto de estos hechos”.

“En razón de ello, se hace fundamental que la CEI prontamente empiece a trabajar, a recabar antecedentes y a esclarecer cuál fue el nivel de participación de los ministros, del subsecretario, de las policías y de todos quienes tuvieron acceso a la información incluyendo al Presidente de la República“, apuntó.

A las 9:00 horas de este martes se retomará la audiencia de formalización del exsubsecretario Monsalve, luego de que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretara su receso por petición de la defensa, ya que aludían a que necesitaban más tiempo para analizar los detalles de la carpeta investigativa.