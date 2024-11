Senador Gahona (UDI) y recursos destinados a salud: "Uno esperaría que la Ley de Presupuesto sirva para apurar el tranco"

El viernes pasado la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la Ley de Presupuesto 2025 al Senado y una de las partidas que generó más controversia fue la del Ministerio de Salud (Minsal).

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de la UDI e integrante de la Comisión de Salud, Sergio Gahona, explicó que el presupuesto de esta cartera se condicionó a una serie de compromisos que estableció el Gobierno con los parlamentarios.

“En materia de atención de salud primaria, por ejemplo, se liga con un protocolo que se firmó. El Gobierno tiene que determinar un plan de seguridad para la atención de salud primaria -hemos visto como los centros de salud han sido atacados por delincuentes- y lo otro, que tiene que ver con la atención primaria universal, es esta forma de asignar el plan de atención primaria universal que es bien curiosa porque aquellas en comunas donde más del 95% de la población se atiende en Fonasa, lo hacen universal. El Minsal va a tener que informar cuáles son los indicadores para poder asignar la atención de salud primaria universal, cosas como sea”, detalló.

De acuerdo al senador, otro de los acuerdos tiene que ver con la regulación de compras de servicios médicos. “Esto que hacen en los hospitales de que después de las tres, cuatro de la tarde se compran servicios a los propios médicos del hospital y se atiende de una manera distinta. Hay mayor productividad en las cirugías, en los pabellones y pareciera que hay bastante vicios ahí. Entonces, lo que le estamos pidiendo al Gobierno ahí, es que haya una regulación de las compras a sociedades médicas”, señaló.

Por otra parte, consultado respecto a si corresponde discutir este tipo de temas en el marco de la Ley de Presupuesto, Gahona indicó que “se le vienen planteando al Gobierno desde los inicios de la administración”.

“En la propia Ley Corta de Isapres hay una serie de medidas que se le piden al Gobierno para resolver estos problemas, como por ejemplo acelerar la integración público-privada para la atención en listas de espera, cuestión que todavía no ocurre, recién empezó el Fonasa a licitar estas listas de espera. Por tanto, lo que uno esperaría es que esta Ley de Presupuesto sirva para apurar un poco el tranco. Además, varias de las cosas son medidas de carácter administrativo. No necesitan proyecto de ley, no son medidas de gran extensión o de muy largo aliento”, estimó.

El integrante de la Comisión de Salud además se refirió a la crisis hospitalaria y a las críticas a la manera en que se le asignan recursos al sector. El problema, a juicio de Gahona, es que el Ministerio de Hacienda desconfía de la gestión en los hospitales y por ello, no entrega el presupuesto que realmente se necesita.

“Se les entrega una cantidad de recursos como presupuesto y después siempre llegan a octubre con un déficit importante, no tienen cómo terminar el año y ahí se hacen las reasignaciones presupuestarias. Yo tengo la impresión que esto se debe a que hay mucho cuestionamiento a la eficiencia del gasto y a la administración de los recursos en salud, pero yo creo que es una práctica que no le hace bien al sector porque lo tensiona”, opinó.

En esa línea, el senador de la UDI sugirió implementar medidas para mejorar la gestión en los recintos hospitalarios y al mismo tiempo, “sincerar los verdaderos costos de la administración y entrega de salud”.