Insulza por rechazo al presupuesto de los SLEP: "Cambiar el sistema de educación cada cinco años es imposible"

Este martes continuará la discusión de la Ley de Presupuesto en el Senado, contexto en que los parlamentarios y parlamentarias tendrán que debatir sobre temas que ya generaron polémica en la Cámara Baja, como los recursos destinados a educación, salud, seguridad y cultura.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, señaló que este presupuesto en particular es complejo por el recorte de 600 millones de dólares que acordó el Gobierno con la oposición.

A lo anterior, el exministro agregó que “algunas cosas que vinieron de la Cámara de Diputados o que quieren presentar algunos senadores de oposición, podrían provocar una discusión bastante más grande”.

La partida del Ministerio de Educación es la que genera mayor preocupación para Insulza, en particular la indicación “que la derecha impuso en la Cámara de Diputados sobre la imposibilidad de abrir SLEP”. “Sería un retroceso brutal”, enfatizó

“Yo sé que hay problemas en la educación de Chile, pero cambiar el sistema cada cinco años es completamente imposible. Esta gente está completamente loca y además, ni siquiera dicen a qué quiere volver. Ni siquiera dice qué servicio de educación quiere. Simplemente quiere cortar la plata para que no se cree el servicio de educación. La educación en manos de los municipios es muy negativa en general y sin embargo parece que quieren reponerla algunos”, indicó.

El senador del PS además acusó que “se han metido cosas en la Ley de Presupuesto que no tienen absolutamente nada que ver”.

“Es completamente absurdo pretender reorganizar los hospitales en la Ley de Presupuesto, habría que hacerlo de nuevo el próximo año, porque es una ley que dura un año y en seguida, está este acto bastante populista que desgraciadamente no fue parado por la presidenta de la Cámara de Diputados, que debería haber declarado inconstitucional, de las pruebas de droga”, comentó.

Por otra parte, consultado sobre el manejo del Gobierno respecto al caso Monsalve, Insulza aseguró que fue un error de parte del Presidente Boric el haber realizado tantas declaraciones públicas.

“Antes de hablar tiene que tener presente que uno va a testificar, tiene que hablar con su abogado y su abogado le dirá: esto es lo que te van a preguntar, esto tienes que decir, esto es lo que no puedes responder y lo que sí. Pero el Presidente ni siquiera consultó con un abogado qué es lo que podía decir y naturalmente terminan todos como testigos. Si usted dice: “A mi me dijeron que…”, usted ya es testigo de oídas. Y eso no es bueno, no tiene por qué. Si ellos no sabían lo que estaba pasando hasta dos días antes, ¿por qué se auto declaran testigos para contar lo que pasó?”, cuestionó.