Juan Mege, director de "La Deuda": "Incluimos a las y los profesores porque quisimos dar cuenta de una realidad que existe"

Hace pocos días, el Colegio de Profesores de Chile dio el visto bueno a la propuesta del Gobierno para saldar la denominada deuda histórica. Una serie de millonarios pagos adeudados a miles de docentes luego de que la administración de la educación pública fuera traspasada del Estado a las municipalidades. Todo, en desmedro del bolsillo y calidad de vida de las y los profesionales.

Sin embargo, y a pesar del avance en las conversaciones entre el gremio y el Ejecutivo, se trata de una denuncia que viene ocupando a las y los docentes Chile hace varias décadas. Eso era, precisamente, lo que el cineasta Juan Mege buscaba retratar a través del lente.

“Todo nació como una urgencia. Nos invitaron, nos fueron a convocar para poder hacer algo por este proceso que se vivía, que es la deuda histórica. Fuimos a la plaza de la Constitución, donde se reúnen las y los profesores todos los jueves. Y conocíamos la situación, pero también nos dimos cuenta ahí de que era algo urgente que desarrollar. Eso, el 2018″, comentó el director en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Ese fue el germen de “La Deuda“, la más reciente película de Mege que relata la lucha emprendida por el gremio y que, con las actuaciones de actrices y actores de la talla de Grimanesa Jiménez, Alejandro Goic, Belén Richard, Carola Jérez y Juan Cristóbal Pulido, dio a los propios profesores un rol central en la producción.

“El mismo 2018 hicimos un teaser para mostrar lo que queríamos hacer y viajamos a México con ese clip. Y cuando regresamos vino el estallido social, y aparecieron las señoras con las que nos reuníamos, las profesoras, en la tele, manifestando la deuda histórica. Era una película viva porque las personas estaban ahí“, explicó el director.

Además, afirmó que “la importancia de sumar a las profesoras y profesores en el proceso de grabación y de producción fue la forma de construir este filme porque quisimos armar una historia que diera cuenta de una realidad que existe, que está ahí. Desde una ficción, nos encontramos con este escenario natural, que son sus protestas y sus reclamos de 40 años, y no era fácil interpretar eso”.

Intención que, al mismo tiempo, consolidó la idea de sumar a los docentes como parte del elenco. “Tenían que interpretarse a sí mismas. Eso fue el método, juntar actrices naturales con personas del mundo de la actuación. Y era importante porque recreamos algunas manifestaciones, reuniones, encuentros que siempre hacen. Era la forma de poder llegar al objetivo y poder contar, finalmente, con una película”, enfatizó.

Un testimonio para la posteridad

Para la comediante, productora, y protagonista de “La Deuda”, Belén Richard, se trata de una decisión que también impactó el trabajo de las y los actores. “Cuando Juan Carlos me cuenta de qué se va a tratar, fue una decisión inmediata. Desde muy pequeña que fui criada por mi abuelita y siempre estuvo presente el tema de la deuda histórica en mi casa. Hay un gran respeto por las profesoras y profesores, y siempre fue un tema que conocía”, confidenció.

“Lo encontré una injusticia tremenda. Ha sido un largo proceso y camino para ellas, de lucha por su dignidad. Me sentí muy honrada de ser parte de algo así y puse todo de mí para que se lograra el personaje de la manera más respetuosa posible. Además, cuando ya estábamos grabando con todas las profesoras y profesores, es inevitable no volverse cómplice de su lucha y de ellas”, agregó.

“Tengo un gran cariño por muchas de las profesoras y profesores con los que grabamos y que estuvimos ahí. Fuimos a las plazas, nos juntamos en Maipú. Realmente, para mí fue un honor participar en esta película, que es un hecho histórico y que también va a dejar plasmada en la historia para siempre su lucha”, aseguró Richard.

Esto último es, también, una de las principales motivaciones del director. “Queríamos generar un documento que narre esta situación en una sociedad como la chilena. Creo que eso nos permite dejar esta película: ver lo que pasó o entender desde ahí lo que podría pasar. El cine es un arte que genera mucha empatía con las personas y eso se sintió desde el primer momento en que planteamos hacer un largometraje. Por eso pudimos trabajar con tantas personas y se nos fue uniendo tanta gente, porque es un lenguaje empático”, señaló Mege.

Una reacción que igualmente se hizo latente durante la avant premiere del filme, que tuvo lugar el pasado 15 de octubre en el Teatro de la Universidad de Concepción. “Cuando vi la película en Conce con más de mil 500 personas fue algo muy significativo, vibrante, emocionante, fue un sueño hecho realidad. Y también lo fue recordar estas luchas, tantas marchas, tantos años en que se pide por una mejor educación en Chile. Es buenísimo porque queda como un museo, plasmado para siempre”, rememoró la productora, quien también recalcó el impacto de ver a los fallecidos Grimanesa Jiménez y Juan Cristóbal Pulido.

“La maravillosa Grimanesa me enseñaba en cada escena. Era un amor, tenía una energía increíble. Ella siempre fue muy cómplice y parte de la deuda histórica y de la lucha de las profesoras, tanto así que ellas pensaban que era una profesora real. Y junto a Alejandro Goic, que son tremendos actores referentes para mí. Fue un sueño, también con Juan Cristóbal Pulido, que lamentablemente hoy no está. Pero verlos en la pantalla grande es demasiado emocionante. Creo que es una película muy emotiva que me llega muy en lo profundo, y espero que todos puedan verla”, condensó la actriz.

Sin embargo, ese no fue el único hito relacionado al estreno del filme, pues al poco tiempo se dio a conocer la noticia sobre la definición del Colegio de Profesores en torno a la propuesta del Ejecutivo para saldar la deuda. Hecho que le da un nuevo impulso de contingencia a la película.

No obstante, según Mege, para los profesores “se trata de un acuerdo que no es favorable enteramente”, pues da un cierre a la histórica deuda pero “genera unos plazos interminables y unos montos muy bajos”.