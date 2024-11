Ley de Migraciones: PC y FA valoran que Gobierno haya quitado urgencia para mejorar el resguardo de derechos

El Gobierno retiró la urgencia al proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería que, hace poco más de dos semanas, había iniciado su tramitación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, y pese a que el Ejecutivo constantemente había repuesto su calificación, ésta expiró el 12 de noviembre y no ha sido renovada.

La iniciativa amplía las causales de expulsión constitutivas de delitos graves, como por ejemplo, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, sicariato, entre otros. Además, consigna la revocación de permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas que atentan contra la convivencia armónica, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante.

Para diputados miembros de la comisión de Gobierno Interior, el pie atrás del Ejecutivo responde a reproches que levantaron desde la bancada del Frente Amplio. Fue en Radio y Diario Universidad de Chile, que Jaime Sáez, jefe de bancada, sostuvo que “respecto a criminalizar la migración, nosotros no estamos de acuerdo. Creo que el peligro fundamental, peligro entre comillas, de este proyecto de ley, está radicado en que ha sido discutido mucho en comisiones, donde la derecha y la extrema derecha tiene una presencia muy fuerte, y por supuesto que le ponen un componente y un sesgo ideológico importante”.

Bajo ese contexto, desde la comisión enviaron una carta al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, donde calificaron la decisión del Gobierno como “una grave falta de compromiso con solucionar un enorme problema que mantiene permanentemente activa una crisis que daña la convivencia social en nuestro país”. En esa línea, y por intermedio de Elizalde, pidieron al Presidente Gabriel Boric reponer su urgencia a la brevedad.

El presidente de la instancia, Rubén Oyarzo, señaló que le preocupa la falta de liderazgo. “Acá el Gobierno tiene que dar señales claras a la ciudadanía, si está contra con la migración ilegal o si no está, porque quitar la urgencia a un proyecto de ley que era prioritario, que es del Gobierno, porque al Frente Amplio no le gusta, me parece grave”.

En tanto, la diputada y jefa del comité independiente – PPD, Camila Musante, interpeló a sus socios del FA: “No se puede por una pataleta, o por un reclamo de una bancada, quitar la urgencia a un proyecto en una de las crisis más graves que está enfrentando nuestro país”.

“Haría un llamado a los parlamentarios del Frente Amplio a que tengan un gesto de lealtad y de respaldo con el Presidente Boric porque éste es un proyecto que lo presentó el propio Gobierno. No pueden ser los mismos parlamentarios quienes le quiten el piso político para dar la discusión en Sala, y por lo demás, si tienen reparos yo los llamo a que legislen de manera democrática y que en la Sala expresen cuáles son sus posturas distintas”, añadió.

En la oposición, el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, relevó que esta normativa busca establecer desincentivos para nuevas olas migratorias, por ejemplo, “la que se nos viene desde Venezuela, a propósito del fraude electoral del dictador Maduro, y además con las restricciones que se van a poner en Estados Unidos, va a hacer que la estampida venga hacia nuestro territorio nacional sin tener la capacidad de hacer frente a estas nuevas situaciones”.

Una postura disímil a la de sus pares de la comisión de Gobierno Interior evidenció el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, quién calificó como “necesario” que se retire la urgencia de la iniciativa en consideración a cómo la derecha en la instancia “desvirtuó el proyecto original que buscaba generar mecanismos que permitiesen proyectos más estrictos para las residencias y la obtención de la nacionalidad por parte de los migrantes que ingresen a nuestro país”.

“En ese contexto, quitar la urgencia se torna necesario a objeto de analizar efectivamente cómo ese proyecto altera la idea matriz y toca cuestiones que no estaban consideradas particularmente en temas tan sensibles como la salud, considerando los riesgos que algunas enfermedades exóticas pueden provocar si es que no son tratadas de manera oportuna. Valoramos la decisión y esperamos que el Gobierno dé una pronta señal respecto a cómo seguirá la tramitación de este proyecto”, indicó.

Mientras, el diputado Jaime Sáez (FA), defendió que “cuando se trabaja con altura de miras y poniendo en primer lugar el interés general del país, el proceso legislativo siempre es una buena oportunidad para mejorar aspectos en todas las legislaciones. Lo que pasa es que muchas veces se deja de lado esa altura de miras o esa preocupación principal por el país y se busca más que nada hacer un punto político, y ahí evidentemente en lugar de mejoras pueden haber retrocesos”.

En esa línea, explicó que existen discrepancias menores con el proyecto “que hemos intentado conversar continuamente con el Gobierno y con otras bancadas del oficialismo, a fin de que podamos llegar en una postura lo más unitaria posible, pero entendemos que éste es un tema de central importancia para el país y sobre el cual urge legislación. Gran parte de los efectos negativos que hemos vivido en los últimos años de la migración tiene que ver con que no ha habido planificación, no ha habido política pública y no ha habido un adecuado control de los flujos migratorios en un país pequeño como el nuestro, que necesita evidentemente coordinación regional también”.

Su par, Lorena Fries (FA), en tanto, indicó que “el que se le haya quitado la suma urgencia al proyecto (Ley de Migraciones) no significa que no sea un proyecto importante para el Gobierno y el oficialismo, y yo supongo que en un corto plazo volverá a estar en tabla. Me parece que siempre que se quita la suma urgencia, no necesariamente es porque pierde importancia el proyecto, sino que porque eventualmente se buscan mejoras o incluso se le da prioridad a otros proyectos. En ese sentido, no preocupa tanto, y si sirve para mejorarlo, dentro de lo que ya estimamos que es un proyecto que como Frente Amplio vamos a aprobar, bienvenido sea”.

“Hay dudas respecto a algunas normas, son pocas normas, y lo que queremos es que se encuadren dentro del marco constitucional, del respeto a los tratados internacionales en materia de derechos migrantes, y en ese sentido no debieran causar problema a nadie”, sostuvo.

Sin perjuicio de la respuesta del Gobierno, diputados de la Comisión buscan tramitar igualmente el proyecto de expulsiones administrativas de migraciones a las 08:30 horas de este miércoles y votarlo en particular. Además, los parlamentarios ya solicitaron a los jefes de bancada que este miércoles se solicite la unanimidad de los comités para poner el proyecto en primer lugar de la tabla a partir de la próxima semana.