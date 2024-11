U. de Chile celebra sus 182 años de historia al servicio del país

Como cada 19 de noviembre, la comunidad universitaria se reunió para celebrar un nuevo aniversario de la Casa de Bello. Bajo el lema “Conocimiento que transforma”, cientos de estudiantes, académicos y académicas e integrantes del cuerpo de personal de colaboración llegaron hasta el Salón de Honor para ser parte de este tradicional encuentro.

Acompañada de ministros de Estado y autoridades de gobierno, representantes del cuerpo diplomático y de otros y otras invitados especiales, la Rectora Rosa Devés presidió esta ceremonia, instancia donde destacó avances y logros en temas como el proceso de autoevaluación institucional, la formación de pregrado y postgrado, el bienestar y desarrollo estudiantil, la investigación, la creación artística, la innovación, la extensión y vinculación con el medio, las tecnologías de la información, y la economía y gestión de nuestra institución. Destacó entre las metas que se propone la Casa de Bello la de “avanzar en la promoción de una convivencia cívica en la comunidad triestamental, respetuosa del pluralismo y la diversidad. A la promoción, debe sumarse la prevención activa y el abordaje reflexivo de los conflictos propios de las interacciones institucionales, desde la ética del cuidado y con una perspectiva de Derechos Humanos”.

También realizó un repaso histórico del rol que ha jugado la Universidad en la construcción de la República y la importancia de defender su lugar. “Año a año, por décadas e independientemente de quien gobierne el país, es necesario recordar a la política la historia y el valor de esta Universidad (…) El olvido del lugar que ocupa esta Universidad en Chile también tiene potencial de daño: no solo a la propia institución, sino a la posibilidad de un país cohesionado en el cual el pensamiento no está condicionado por el dinero o el estatus social. Cuando la Universidad estuvo amenazada, fueron miembros de su comunidad quienes la defendieron y es su comunidad la que debe defenderla hoy. No con consignas, sino con trabajo académico duro y de excelencia, resguardando el pluralismo, la libertad académica y la convivencia solidaria. Pero es importante también permanecer vigilantes respecto a esa forma de hacer política que simplifica para evitar potenciales conflictos, sin reflexionar sobre las consecuencias que tiene no ser claros en las distinciones de sus instituciones”, señaló.

Repensar el propósito de la Educación Superior

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también tuvo palabras para destacar la creación de la Universidad de Chile y su labor para el crecimiento del país. En ese contexto, habló del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior, órgano compuesto, entre otros, por académicas y académicos de la Universidad de Chile y presidido el profesor Pablo González de la FCFM, que busca “repensar el propósito de la educación superior chilena en pleno siglo XXI, para preguntarnos nuevamente el por qué y el para qué formamos técnicos y profesionales, a qué fines sociales debe apuntar esa formación, cómo esa preparación puede responder de forma eficiente a las necesidades de un mercado laboral dinámico y exigente, a las necesidades de la industria y de la investigación científica, y a ese objetivo superior que es potenciar el desarrollo sostenible del país y de cada uno de sus territorios”.

“A través de ese Consejo, en el que la Universidad de Chile, como en tantos otros proyectos nacionales, juega un papel importante, asumimos la oportunidad de iniciar una transformación de largo plazo respecto al sentido y el papel de la educación superior en Chile”, destacó el Ministro de Educación, añadiendo que “lo que estamos planteando es una discusión sobre la complejización de las instituciones educacionales de nivel superior, pensando en las necesidades de la economía nacional más allá de las carreras individuales, más allá de los programas específicos, más allá de las instituciones y, por supuesto, más allá de este gobierno”.

Distinciones universitarias

La ceremonia fue la oportunidad en la que el plantel reunió a las y los Premios Nacionales 2024 egresados y académicos de la Casa de Bello. Ovacionados por el público presente, Valentín Trujillo, Ricardo Baeza-Yates, José Zagal y Elvira Hernández recibieron de mano de la Rectora Devés la distinción “Medalla Rectoral”.

En representación de las y los homenajeados, Elvira Hernández, Premio Nacional de Literatura 2024, reflexionó sobre los años que cumple la U. de Chile. “Sean estas primeras palabras destinadas a la celebración del 182 aniversario de la Universidad de Chile, ponderar un nuevo año, que a diferencia de lo que ocurre en los comunes mortales, no llegará ésta a envejecerla. Apoyada en su rica y compleja historia, en su conocida tradición y experiencia, el desafío como institución será rejuvenecer, tomar fuerzas y bríos, en estos tiempos oscuros, y seguir a la cabeza del país que le ha dado nombre”, dijo la autora de la Bandera de Chile.

Junto a ello, la escritora y ensayista agradeció este reconocimiento. “Estas palabras no logran serenar la emoción que la desbordan. No creí que los caminos recorridos, nunca fáciles por su trazado histórico, y que me dieron el privilegio de ligarme a esta gran institución, me pondrían en este instante de reconocimiento. Recibo la condecoración con humildad. Son momentos en que solo puedo llegar a figurarme, que ciertos asuntos son empujados por designios laberínticos de causas y efectos, como pensaba Borges. Y ante eso, lo único que queda es infinitamente agradecer”, agregó.

Otro momento de la ceremonia protagonizado por un Premio Nacional fue la interpretación de Valentín Trujillo, quien se acercó al piano del Salón de Honor para saludar a los presentes y ofrecer dos piezas musicales.

Por su parte, otros integrantes de la comunidad universitaria que fueron homenajeados son las y los profesores titulares. En esta oportunidad, fueron 22 académicas y académicos de distintas unidades académicas que recibieron la Medalla y Diploma de Grado a Profesoras y Profesores Titulares. Seguido de este grupo, fue el turno de las y los nuevos senadores universitarios y de las y los nuevos integrantes del Consejo de Evaluación; quienes recibieron la Medalla Andrés Bello.

Participaron de este encuentro integrantes de la comunidad universitaria -incluyendo el Consejo y Senado Universitario-, del cuerpo diplomático, autoridades de gobierno y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entre ellos y ellas, la Prorrectora Alejandra Mizala, la contralora universitaria, Magdalena Gandolfo; el vicerrector de Asuntos Académicos, Claudio Pastenes; el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Christian González-Billault; el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Sergio Olavarrieta; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; el vicerrector de Tecnologías de la Información, José Correa; la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy; los ex rectores Víctor Pérez y Luis Riveros; Premios Nacionales del plantel; y la Medalla Derechos Humanos y Democracia, Alicia Lira.

También, las y los ministros de Energía, Diego Pardow; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Junto a ellos, participaron las y los subsecretarios de Educación Superior, Víctor Orellana; del Trabajo, Giorgio Bocardo; general de Gobierno, Nicole Cardoch; de Minería, Suina Chahuán; y de Energía, Luis Felipe Ramos, entre otros; y Alejandra Pizarro, directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.