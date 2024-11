"Ya terminó el ciclo": la tajante opinión de Carlos Caszely sobre el liderazgo de Gareca en La Roja

La selección chilena ya no tiene margen de error en su intento por clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Este martes recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional con la urgencia de ganar y repuntar en la tabla de posiciones, donde marcha último, en busca de al menos el cupo al repechaje.

En la previa de dicho partido, en diálogo con el Ágora Deportes de Radio Universidad de Chile, el histórico jugador Carlos Caszely se refirió en duros términos al período de Ricardo Gareca al mando de “La Roja”, asegurando que “ya se acabó”.

“Ya terminó el ciclo, pero no lo van a echar porque le tienen que pagar una plata y esa plata no está en la federación porque no tienen un peso. Entonces, no lo pueden echar y están esperando que renuncie, pero él no va a renunciar”, sostuvo el referente de la selección.

El ‘Chino’ apuntó contra el manejo de Gareca en el partido reciente contra Perú y cómo esto afecta a los jugadores. “Siempre que vas último, está el síndrome del último lugar, que es más de la cabeza que del físico. Había cinco, seis jugadores reventados, pero no físicamente, sino que psicológicamente. Porque cuando tienes un entrenador que está todo el rato sentado en la banca, sin dar instrucciones, ni siquiera levantar los brazos, quiere decir que no tiene ninguna confianza en lo que se está haciendo”, criticó Caszely.

Entre las decisiones más cuestionadas hacia Gareca en los últimos días, está la de no haber realizado sustituciones ante Perú hasta pasado el minuto 90 de partido. En ese sentido, Caszely explicó que no sirve de nada que un jugador entre sobre el final porque “cuando un hombre entra a la cancha, los primeros cinco minutos son de ahogo, porque el calentamiento previo que tiene no es lo mismo que el ritmo del partido”.

“Cuando ves que los jugadores corrían detrás de la pelota y no llegaban a los diez minutos del segundo tiempo. ¿Qué veía uno? Un técnico en la banca que hablaba con su ayudante, pero no sabemos qué le decía, uno se imagina cualquier cosa”, expresó con preocupación el exdelantero.

Entre sus recomendaciones, el histórico jugador de la selección chilena apuntó a Luciano Cabral como una alternativa capaz de entregarle al equipo una visión distinta dentro del terreno de juego. “Él es diferente, hace cosas diferentes. Él te puede dejar a un compañero en posición de gol, puede meter un pase filtrado, puede meter un cambio de ritmo”, señaló.