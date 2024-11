“Cumplimos”: Presidente Boric promulga ley que restringe los “narcofunerales”

Resolver los problemas derivados de las realizaciones de funerales de alto riesgo -o “narcofunerales”-, como suspensiones de clases y afectaciones a la vida de vecinos y vecinas en distintas comunas, fue uno de los compromisos del Presidente Gabriel Boric durante su Cuenta Pública en 2023.

Durante esta mañana, en la comuna de San Ramón, realizó la promulgación de la ley que restringe los funerales de alto riesgo. Esta norma fue parte del “fast track legislativo” que impulsó el Ejecutivo el año pasado y que se despachó a ley el 6 de noviembre de este año.

“Es hora de decir cumplimos”, partió valorando el Presidente Boric durante la actividad. “Yo no quiero que ningún colegio cierre porque un narcotraficante haya muerto y quieran honrarlo perturbando el orden público. Ningún niño se puede quedar un día sin estudiar por culpa de un narcotraficante”, señaló.

Además, destacó que esta medida se complementa con otras que han implementado para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Así como les hemos quitado los espacios públicos, derivando memoriales e instalando plazas para niños, con esta ley queremos impedir que se realicen funerales que impliquen un riesgo para la población y tenerlos absolutamente controlados”, mencionó el Mandatario.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, remarcó que esta ley “es una restricción a los derechos que todas las personas tienen cuando fallecen, en beneficio del interés general”. “Nuestros derechos se terminan cuando empiezan a afectar los de los demás”, sostuvo la secretaria de Estado.

En ese sentido, explicó en primer lugar que en estos casos “desde el Servicio Médico Legal el féretro se va a ir directo al cementerio”.

“No va a haber una sede social ni ningún lugar donde haya un velorio. El recorrido que ese féretro va a hacer no lo va a decidir la banda del narco que murió, lo va a decidir Carabineros. En tercer lugar, en ese recorrido, solo van a poder dedicarse 24 horas en el velorio una vez en el cementerio, no 48 como es en la actualidad”, detalló Tohá.

Por otra parte, la nueva legislación contempla una serie de sanciones “con la pena más alta” a delitos frecuentes que se realizan en este tipo de funerales. Esos son: desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales, artefactos pirotécnicos y porte de armas blancas.

Será en estos casos el delegado presidencial el encargado de calificar cuando un funeral de riesgo será realizado, previa consideración de un informe técnico de Carabineros.

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, expuso desde la experiencia de la comuna la necesidad de contar con una legislación de este tipo. “Estos funerales generan terror en la comunidad, al punto que hemos tenido que suspender clases. Esto no es solo un día de no ir al colegio o al jardín, es perder un día de aprendizaje, de una familia que no tiene donde dejar a sus hijos o hijas para ir a trabajar, es un día que se pierde y se cae en la derrota por la igualdad hacia la justicia social”, declaró durante la instancia.