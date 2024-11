Tras lograr acuerdo con el Gobierno: Senado despacha partida del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto

Luego de una extensa negociación entre el Gobierno y el Senado, este miércoles se despachó la partida del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto.

Lo anterior, fue posible luego de que se alcanzara un protocolo de acuerdo en que el Gobierno comprometió, entre otras promesas, medidas para una mejor implementación de la Ley Nacional del Cáncer, una mejor evaluación del Programa de Atención Primaria Universal, además de la conformación de un Comité de Seguimiento para la disminución de las listas de espera, tal como lo propuso el Colegio Médico.

Pese a algunas reservas y al consenso de que se debe seguir reformando el sistema de salud, los parlamentarios de oficialismo y oposición dedicaron gran parte del debate de la partida a destacar los distintos puntos del acuerdo.

El senador del Partido Socialista, (PS) Juan Luis Castro, relevó lo relacionado con las listas de espera, cáncer y control en la compra de servicios a sociedades médicas. Sin embargo, también apuntó a que una de las deudas es un aumento en el per cápita basal en la salud primaria.

“Hay aspectos por cierto pendientes, como por ejemplo, el per cápita en la atención primaria de salud que está actualmente en $11 mil 234 y que de acuerdo a lo que ha dicho Confusam, lo que han dicho los alcaldes a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, debería llegar por lo menos a $12 mil 680 pesos”, señaló.

Por su parte, el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, compartió la preocupación por el per cápita basal y también valoró lo alcanzado en materia de contratos con sociedades médicas. En el protocolo de acuerdo, el Gobierno se comprometió a generar mecanismos para evitar los abusos en esa área.

“No es posible que un médico que trabaja en la mañana en el sector público, cuando tiene que trabajar en la tarde, tenga mejor productividad, porque se le pagan horas extraordinarias. No, nosotros estamos pidiendo un control en la productividad en los horarios laborales, que nos va a permitir que en los tiempos de capacidad ociosa de los hospitales, tengamos, más bien, un sistema que no se preste para incentivos perversos”, dijo.

La discusión de la Ley de Presupuesto continuará alojada en el Senado hasta por lo menos el jueves, pues aún quedan pendientes varias partidas controvertidas, entre ellas, Educación, Cultura y Desarrollo Social.