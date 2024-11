Diputado Celis insiste en “pacto de silencio” del Gobierno en caso Monsalve: “Me parece que hay obstrucción a la justicia”

El caso Monsalve ha generado en las últimas horas que el Gobierno saliera a enfrentar duramente los cuestionamientos desde la oposición por un presunto “pacto de silencio”. Fue la ministra Camila Vallejo la que llamó a no insistir en aquello y quien emplazó a la derecha a detener el uso de aquella supuesta minuta comunicacional.

Al respecto, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Andrés Celis, exmilitante de Renovación Nacional, aseguró que sí existió un pacto de silencio en el Gobierno frente a la denuncia por violación contra el ex subsecretario del Interior. “Porque cada vez que algún ministro o funcionario habla, hay contradicciones entre ellos”, explicó.

“En general, siempre cuando surge alguna manifestación de alguno de los funcionarios de gabinete de algún ministerio, hay contradicciones. Eso hace que la Fiscalía ponga los ojos en esa persona y produce más confusión, y produce más desconfianza de la ciudadanía hacia el Gobierno en el manejo que ha tenido cuando estamos hablando de una violación”, insistió Celis.

Por otro lado, también se refirió a una posible “obstrucción a la justicia” de parte del Gobierno en este caso. “Yo creo que sí lo ha habido, por eso nosotros cuando interpusimos la querella, es directamente hacia el exsubsecretario Monsalve, incluso hacia el actual director de la Policía de Investigaciones”, expuso el diputado.

“Cuando hay una intervención de las cámaras, cuando se borran la mayoría de ellas, más allá de que se hayan recuperado las imágenes, cuando se callan funcionarios cercanos o se dice ‘mira guarda silencio y no digas esto’. O cuando el mismo Presidente de la República le pide la renuncia y Monsalve le dice que no, porque si renuncia se va a presumir que él es culpable, y el Presidente le dice bueno no y lo manda al Congreso a defender el presupuesto, me parece que hay una obstrucción a la justicia”, recalcó Celis, apuntando directamente contra el Gobierno.

Incluso, el legislador persistió en sus cuestionamientos apuntando al tiempo que Manuel Monsalve siguió formando parte del Ejecutivo aun después de que se conociera la denuncia y en que esta se hizo pública. “Le estás dando la confianza al denunciado. Estamos viendo que se está obstruyendo la justicia en el plano de una investigación que ya se había iniciado”, dijo.