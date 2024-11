Andrés Chadwick defiende su inocencia: "No he cometido ningún delito"

El ex ministro del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, defendió su inocencia esta jornada, pese a que durante la semana declaró en calidad de imputado ante la Fiscalía por sus vínculos con una de las aristas del caso Audios.

El ex secretario de Estado declaró el lunes 18 de noviembre por más de dos horas ante al fiscal Miguel Ángel Orellana, por su relación con presuntos hechos de corrupción relacionados con trato privilegiado al Grupo Patio, por el proyecto inmobiliario Parque Capital, mientras Chadwick era funcionario de La Moneda.

“Como lo he señalado desde un inicio, estoy colaborando con la Fiscalía y a disposición de todo lo que ellos necesiten. Espero que podamos en la medida que avanza la investigación ya tener mayor claridad entregada por la justicia”, dijo el exministro.

En esa misma línea, el ex militante de la UDI declaró: “Todo lo que es propio de la investigación es secreto, no puedo referirme a ello. Pero sí les quiero señalar que muchas de las cosas que se han dicho no son efectivas”.

Además, confirmó que su defensa solicitó una audiencia cautelar de garantías. “Eso lo hace el abogado Samuel Donoso. Es una audiencia que se hace ante el juez de garantía y precisamente para pedir, como dice su nombre, cautela de garantía o precisión de garantía dentro del proceso”, afirmó.

Respecto de sus encuentros y vínculos con Luis Hermosilla, quien es imputado en esta causa y se encuentra en prisión preventiva, Chadwick comentó que, como dijo antes en un comunicado público, “no existió ninguna conversación o alusión a ninguna solicitud en relación a ninguna causa judicial”.

“No he cometido ningún tipo de delito, ni ningún hecho ilícito, ni menos en este caso de tráfico de influencia o cualquier otra cosa que se diga. Eso se los he dicho. Lo tengo claro, lo he dicho en las instancias que corresponden”, insistió la exautoridad de gobierno y exparlamentario.

El vínculo de Andrés Chadwick en el caso Audios surgió a partir de los mensajes de Whatsapp entre Luis Hermosilla y el empresario Álvaro Jalaff, investigado en el caso Audios y quien ya declaró ante el Ministerio Público.

Jalaff, según un reportaje de Ciper Chile, habló con Hermosilla entre 2020 y 2021 sobre los permisos que requería el proyecto Parque Capital, de propiedad del Grupo Patio, empresa de la cual el empresario y su hermano Antonio Jalaff eran socios mayoritarios.