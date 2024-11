“Actuaron tarde”: la evaluación de la CEI por el caso Monsalve tras la declaraciones de la ministra Tohá

La exposición de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) del llamado caso Monsalve dejó una autocrítica desde el Gobierno sobre su actuar tras conocer la denuncia. En específico, la titular de Interior reconoció que “teníamos los elementos suficientes para tomar la definición” sobre despedir al exsubsecretario el miércoles 16 de octubre y no el jueves 17 como terminó ocurriendo.

En la instancia, la autoridad fue cuestionada por los tiempos y por la participación de Manuel Monsalve en la subcomisión de presupuesto en el Congreso Nacional la mañana del jueves y que su renuncia se produjera posterior a ello. “Esas horas efectivamente las debimos haber ahorrado. No la primera noche, pero si la tarde del miércoles era un momento suficiente”, reconoció Tohá.

Ante las declaraciones de la titular de Interior, el presidente de la CEI, Miguel Mellado (RN), afirmó que “quedó claro con lo que dijo la ministra de que actuaron mal, actuaron tarde, no protegieron a la víctima”.

“Aquí hay una protección por parte de la ministra”, insistió Mellado, Mientras, su compañera de coalición y también miembro de la comisión, Carla Morales, sostuvo que con “reconocer errores no basta, es necesario asumir responsabilidades políticas y administrativas”.

“No es suficiente con la autocrítica; esperamos que la ministra y quienes tuvieron conocimiento directo de estos hechos asuman las consecuencias políticas de sus decisiones”, complementó Morales, deslizando la exigencia a una renuncia de Tohá.

Tras la sesión, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) valoró la autocrítica desde el Gobierno pero señaló que: “No podemos conformarnos con explicaciones tardías. La dilación en la salida del exsubsecretario no solo generó filtraciones innecesarias, sino que también evidenció una preocupante falta de coordinación en decisiones claves”.

En tanto, desde el oficialismo, se acoplaron a las declaraciones realizadas por la ministra Tohá respecto de los tiempos en que se oficializó la renuncia del exsubsecretario. “A la luz, mirada retrospectivamente de los hechos, lo que se ha evaluado por parte del ministerio es que efectivamente las cosas pudieron hacerse de manera más rápida y pudieron haberse ahorrado una situación que hoy pesa”, comentó la diputada Alejandra Placencia (PC).

Por su parte, la diputada Carolina Tello (FA), sostuvo que era importante la transparencia evidenciada por el Ejecutivo durante la comisión. “En relación a cómo pudieron haberse adelantado algunas determinaciones que pudieron haber marcado la diferencia. Por ejemplo, haber hecho efectiva la renuncia del exsubsecretaria antes de que saliera en prensa”, dijo, recalcando además que la comisión es el espacio para este tipo de aclaraciones.

En tanto, la diputada Daniella Cicardini (PS) cargó contra Manuel Monsalve, a quién tachó de “traidor”: “En término de las confianzas hacia el Presidente de la República, del Gobierno, incluso en parte de la ciudadanía toda vez que estaba a cargo de la seguridad del país”.

“Sin duda hubo una cadena de errores. No fue prudente el punto de prensa del Presidente de la República, creo que los recursos públicos no se deben usar para términos personales, y por supuesto en términos de tiempo podría haber sido más acotado”, reconoció la parlamentaria al ser consultada sobre el rol del Gobierno en el caso. No obstante, enfatizó que no se debe “responsabilizar a una mujer por la violación a otra mujer”

Mientras la comisión avanza en el cuestionario a enviar al Presidente Gabriel Boric, el cuál dieron plazo para elaborar hasta este martes en la tarde, también se define la lista de próximos funcionarios a ser citados la próxima semana. Entre ellos estará el jefe de gabinete del exsubsecretario Monsalve y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi.