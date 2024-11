Claudio Orrego: "La derecha se equivoca cuando privilegia liderazgos confrontacionales, agresivos y violentos"

Luego de su amplia victoria en la Región Metropolitana, el gobernador reelecto Claudio Orrego (independiente) fue recibido este lunes a primera hora en el Palacio de La Moneda por el Presidente Gabriel Boric.

La autoridad regional superó por casi 10 puntos a su contendor, el candidato de Chile Vamos, Francisco Orrego, quién obtuvo un 44, 97% en comparación a Orrego Larraín que logró un 55,03%.

Tras la audiencia “de trabajo” y pese a las celebraciones que provinieron desde la alianza de Gobierno por su triunfo, el gobernador de la RM insistió en su independencia, evitando posicionarse como oficialista. “Yo no me defino como oficialista, de hecho, competí contra la candidata del oficialismo en la penúltima elección (Karina Oliva), pero tampoco me he definido como opositor”, dijo.

“Yo he trabajado con todos los alcaldes y alcaldesas de la región, y cada vez que el Gobierno tenga proyectos que beneficien a los habitantes de la RM va a contar con mi apoyo colaborativo“, señaló.

En relación a la intención de hacer un referéndum a la gestión de La Moneda en los últimos comicios, Orrego indicó: “La derecha planteó que este era el plebiscito al Gobierno, entre derecha e izquierda, entre Apruebo y Rechazo, y yo creo que se equivocaron porque si hubo un plebiscito ayer fue sobre una forma de hacer política. La derecha se equivoca cuando plantea la confrontación, la división, cuando mira más el pasado que el futuro. Cuando se privilegia liderazgos confrontacionales, agresivos y violentos. La gente no quiere más violencia ni física ni verbal, la gente quiere moderación”.

Respecto a si estaría disponible a competir en primarias de la centroizquierda, Orrego Larraín respondió que “mi único plan es ser gobernador los próximos cuatro años“. “Agradezco a las personas que piensen en uno, pero habrá que buscar a otros liderazgos hombres o mujeres del mundo del progresismo para encabezar esa tarea. Además, hoy día tengo a dos millones 500 mil personas que confiaron en mi y tengo que honrar ese compromiso”, dijo.

La autoridad regional anticipó que en los próximos días, junto a los otros 15 gobernadores electos, sostendrán una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.