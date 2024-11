El paso a paso del Gobierno tras conocer la denuncia contra el exsubsecretario Monsalve

El martes 15 de octubre a las 16:00 horas. Esa fue la hora en que la ministra del Interior, Carolina Tohá, por intermedio del director de la Policías de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, se enteró de la denuncia de violación y abuso sexual contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, y de un posible mal uso de la Ley de Inteligencia.

En su exposición en la Comisión Especial Investigadora por el caso Monsalve en el Congreso Nacional, la secretaria de Estado relató paso a paso el actuar del Gobierno frente a la denuncia por violación contra el exfuncionario de Gobierno. Lo primero que hizo, según contó en la instancia, fue avisar al Presidente Gabriel Boric de la situación.

La cronología de los hechos de aquel martes 15 de octubre continúa con una reunión entre el Presidente Gabriel Boric con Manuel Monsalve en privado. “Al final de la reunión, el Presidente Boric se comunicó y me informó que instruyó a Monsalve a llamarme para que me reuniera con él esa misma noche”, mencionó, reunión que finalmente no ocurrió de acuerdo a sus palabras.

“En esa misma conversación se empezó a hablar de la muy probable salida y de los primeros nombres que se empezaron a barajar para su reemplazo”, reconoció Tohá, quién afirmó que tras ello, durante la mañana del miércoles 16 de octubre, no logró comunicarse con Monsalve ni por teléfono ni por mensaje.

“Entonces le avisé al Mandatario que no estaba produciéndose la reunión que él había instruido y en esa oportunidad me avisó que él lo había instruido ir al sur a que le avisara a su familia”, contó.

En paralelo, afirmó Tohá, solicitó a su jefa de gabinete que investigara si efectivamente la denunciada trabajaba en el Ministerio del Interior, cuál era su condición, si estaba a resguardo y “una serie de elementos que eran necesarios tener presentes”.

El miércoles, relató la ministra, supieron que la víctima estaba con licencia y apartada del gabinete. Tohá dijo que su jefa de gabinete averiguó que “no era adecuado tomar contacto con la víctima mientras se encontrara con licencia”, según los protocolos. Durante el día, además, supieron que no habían otras denuncias contra Monsalve.

Por la tarde, explicó, se enteraron por medio del jefe de gabinete de Manuel Monsalve que él no volvería desde el sur ese miércoles, sino que el jueves, y que iría directamente a la subcomisión de presupuesto a llevarse a cabo en el Congreso Nacional y que llegaría directamente a la 11 de la mañana.

“En esas mismas horas, se instruyó que se iniciara un sumario interno respecto de todas las irregularidades ligadas al caso”, prosiguió contando. Luego, relató lo que ocurrió tras la subcomisión de presupuesto y la posterior reunión con el Presidente Boric que derivó en su renuncia aquel jueves 17 de octubre.

Consultada en ese punto por la diputada Sofía Cid (Ind) por la tardanza en la decisión de apartar a Monsalve del Gobierno, Tohá insistió que debían hacer indagaciones tales como la situación de la víctima y posibles otras denuncias contra el exsubsecretario.

“Cuando se recibe una denuncia de esta gravedad de un momento a otro, sin antecedente previo, de la nada, que acusa al entonces subsecretario de delitos así de graves, para tomar decisiones hay que hacer chequeos. Precisamente porque es tan grave”, afirmó.

“La salida de Monsalve fue el escenario factible desde el primer momento”, volvió a enfatizar a lo largo de su exposición.

Tohá también aclaró que los dos funcionarios que tenían información del caso antes de la denuncia están fuera del ministerio actualmente. Estos son: el jefe de gabinete del exsubsecretario y el jefe directo de la víctima.

La grieta en los protocolos

Entre las preguntas que debió responder la autoridad de Gobierno, interpelada por la diputada Camila Musante (IND-PPD), tuvo que aclarar los protocolos existentes dentro del ministerio y como se activaron estos al conocerse la denuncia. En ese sentido, Tohá declaró que el primer problema en la activación de estos fue que la denuncia no fue interna sino que se ingresó directamente a la Fiscalía.

Tohá informó que tanto el protocolo de prevención de acoso sexual laboral y violencia en el trabajo, y el procedimiento de investigación estaban vigentes en la subsecretaría a la fecha.

“Sin embargo, nada de esto sirvió aquí, porque no hubo denuncia interna. Entonces no se activó ninguno de estos protocolos. Nos enteramos de este caso por una denuncia en la Fiscalía”, detalló la secretario de Estado.

“Ahora bien, las medidas que están previstas tomar cuando hay denuncia interna, igual se activan cuando se genera un sumario producto de la denuncia en Fiscalía. Aunque tarde, porque ya a esa altura el tema estaba judicializado, se activaron estas medidas. Eso permitió y reguló el contacto que se tiene con la víctima”, comentó, informando que esto se activó el viernes 18 de octubre.

Mea culpa de las autoridades

Con todo lo anterior, la ministra Tohá expresó que sí hubo una reacción tardía. “El miércoles (16 de octubre) en la tarde ya teníamos los elementos suficientes para tomar la definición”, reconoció.

“Sabíamos la situación de la víctima, sabíamos que no había habido denuncias previas, sabíamos las diligencias que había hecho la Fiscalía, que ya nos mostraban que era una acusación y una investigación que tenía los elementos de plausibilidad”, sentenció Tohá.