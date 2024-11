“Perdieron las posiciones extremas”: el análisis de Activa Research ante los resultados de segunda vuelta de gobernadores

Diversos escenarios políticos abren los resultados de la segunda vuelta de gobernadores regionales. Las victorias de Claudio Orrego en la Región Metropolitana y de Rodrigo Mundaca en la Región de Valparaíso dejaron al oficialismo con sensaciones positivas.

Respecto al análisis de dichos resultados, Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, afirmó que “perdieron las posiciones extremas” y “ganó la moderación, las buenas posiciones, los buenos candidatos”.

“Ganó la sensatez de los electores en término de sus preferencias, del juicio político”, reflexionó en diálogo con la primera edición de Radioanálisis.

No obstante, el también director de Pulso Ciudadano dudó del impacto que dichos resultados puedan tener en otros escenarios electorales, como las próximas presidenciales. “Son una elección muy particular. No me atrevería a hacer tanta extrapolación a escenarios presidenciales. Porque la elección de gobernador es bien instrumental, de un cargo bien particular, que no se entiende mucho”, comentó Cavieres.

El experto abordó el mensaje de la ciudadanía en estas elecciones ante la derrota de aquellas “posiciones extremas”. “Pareciera que el elector chileno tiende a una posición menos extremista, lo cual puede ser una buena noticia. Estamos viendo que el desempeño electoral del Partido Republicano, del Partido Comunista, o posiciones más extremas de ambos sectores no han tenido los resultados o han tenido muy malos resultados. Por lo tanto, se puede generar una hipótesis de que hay una tendencia menos radical”, expresó.

Sin embargo, el director ejecutivo de la empresa especializada en estudios de opinión aseguró que el debate más confrontacional y extremista se está dando en plataformas digitales como X y que “es lo que la gente percibe en los medios”.

“El porcentaje de la población que accede a X es bastante menor. No es que toda la población esté todo el día viendo o informándose por medio de X. El ciudadano más promedio no está tan contaminado por esta efervescencia política que se ve en determinados medios”, señaló en la instancia.

El ingeniero comercial realizó una interpretación los resultados, en particular, en relación a la Región Metropolitana. “Si uno ve los resultados y analiza lo que fue la segunda vuelta presidencial en Chile del año 2021, prácticamente es el mismo dato: 55% y 45%. Y se confronta esta mirada de cuál es la posición que eventualmente puede tener la gente que se identifica más con centro derecha o centro izquierda”, analizó.

“Siendo la elección de gobernador, insisto, irrelevante, pero pareciera decir que el techo que puede tener la centro derecha está en el 45%. Que sobrepase ese 45% va a depender de la figura política. Piñera ganando dos veces como candidato de derecha tenía una transversalidad que le permitió generar dos triunfos presidenciales”, aseguró Cavieres.

“Orrego en la elección anterior ganó con votos de la derecha. Hoy día gana evidentemente con un fuerte apoyo de la centro izquierda, pero también con votos de la derecha. Entonces esos 45% y 55% que se parecen en su composición, no necesariamente son iguales”, complementó sobre los resultados de este domingo.