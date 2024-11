Francisco Undurraga y elecciones 2024: "Me encanta que el Gobierno piensa que triunfó, porque así se descuida"

El pasado domingo se vivió la última elección del 2024, en las que los electores y electoras tuvieron la oportunidad de escoger en 11 regiones de nuestro país a sus próximos gobernadores.

Así, tras esta segunda vuelta el oficialismo ganó en cuatro regiones (Antofagasta, Atacama, Valparaíso y O’Higgins), la derecha triunfó en cinco (Arica y Parinacota, Coquimbo, el Maule, Biobío y los Lagos) y los independientes en dos (Región Metropolitana y La Araucanía).

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que: “El Gobierno retrocede, indudablemente, era esperable porque tenía 15 de las 16 gobernaciones. Como oposición no logramos sintonizar en la Región Metropolitana y de Valparaíso, sí en Concepción con un muy buen resultado, creo que apoyado además por el candidato -Alejandro- Navarro y su contumaz defensa al régimen bolivariano de Venezuela”.

“Fue una elección donde la oposición avanzó en forma contundente. En términos de votos, si sacamos a La Araucanía de la ecuación dado que el gobernador René Saffirio es independiente, de hecho, no lo podemos adjudicar nosotros ni tampoco el oficialismo, nosotros obtuvimos más votos que el Gobierno nuevamente“, subrayó.

Respecto de las afirmaciones de que en estos comicios los ganadores fueron los partidos oficialistas, el parlamentario planteó que “como oposición somos mayoría a nivel de alcaldes, a Chile Vamos le va muy bien, y tiene dos de sus tres partidos muy encumbrados arriba a nivel de ediles y de concejales. En relación a los consejeros regionales (cores), al Partido Republicano hay que reconocerle que le va muy bien, así en 9 de las 16 regiones, la gran mayoría de los cores son de oposición (…) Creo que las fuerzas están repartidas”.

“Me encanta que el Gobierno piense que triunfa, porque así se descuida, creo que aquí hay que seguir trabajando, la tarea en política nunca está terminada, siempre va haber una próxima elección que hay que ganar y la que sigue es la madre de las batallas, porque es la presidencial y la parlamentaria”, enfatizó.

Denuncia de acoso sexual contra el Presidente Boric

Sobre la denuncia por acoso sexual y difusión de imágenes privadas en contra del Presidente Gabriel Boric que se dio a conocer la noche de este lunes, el diputado Undurraga afirmó que “la verdad es que siempre es impactante que se le acuse al Presidente de la República de los hechos que se pretenden acusar”.

“Los tecnicismos dicen que no solamente están prescritos esos delitos, sino además no eran constitutivos de tales porque no estaban tipificados hasta el 2018. Ahora bien, tal como dice el Jefe de Estado, nadie está sobre la justicia y aquí no es solamente caiga quien caiga, sino que se tiene que dar todas las facilidades para investigar al fiscal en Punta Arenas –Cristián Crisosto-, todas estas acusaciones y hay que desmentirlas, tal como dice el abogado, a través de la entrega de los mail. Eso es bueno, no solamente para la honorabilidad del Mandatario sino además para la tranquilidad del país”, enfatizó.

En la misma línea, Undurraga indicó que “hay que probar la inocencia y hay que darle la facilidad al fiscal para que investigue”, pues ahí se verá si es que las acusaciones son infundadas o no.

“Lo que nosotros no podemos perder de vista, es que tenemos que defender el Estado de Derecho, el que tiene victimas y victimarios, tiene presunción de inocencia, tiene la garantía de que los fiscales actúen y que los tribunales sentencien”, destacó el parlamentario de Chile Vamos.

Asimismo, manifestó que “desde ese punto de vista, aquí más que constituir una barra brava, que para mi por cierto sería muy fácil desde la oposición, creo que lo importante es que se investigue todo, hay que dar la credibilidad que señala la denunciante en tanto y cuanto se den garantías para que si las acusaciones son efectivas, tenga la posibilidad de probarlas, y desde ese punto de vista no la estamos desconociendo. Poco le duró, lamentablemente, al Presidente de la República el supuesto triunfo del fin de semana”.