Gobierno califica como "falsa" acusación contra Boric: Vallejo detalla cronología de la denuncia

El Gobierno rechazó y desmintió la denuncia por acoso sexual y divulgación de imágenes privadas contra el Presidente Gabriel Boric. La acusación fue ingresada por una mujer mayor de edad el pasado 6 de septiembre a la Fiscalía Regional de Magallanes y dada a conocer por el abogado del Mandatario la noche de este lunes.

El Presidente Boric, según su defensa, descartó la veracidad de esta denuncia y destacó que su abogado ya se hizo entrega de 25 correos electrónicos al Ministerio Público, uno de ellos con imágenes de carácter explicito, enviados entre julio 2013 y julio 2014, que demostrarían un “acoso sistemático” por parte de la denunciante contra Gabriel Boric cuando esté realizaba su práctica profesional en Punta Arenas.

En esa línea, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que la denuncia es “sin sustento, respecto de hechos que son completamente falsos” y aseguró que el “Presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto de esta denuncia”.

Según la cronología que entregó Vallejo, el 9 de septiembre se pesquisó la existencia de una denuncia “inespecífica” por parte de las revisiones que se hacen periódicamente por sistema de Presidencia. Se solicitó, entonces, a la Fiscalía adjunta, y posteriormente a la Fiscalía Regional, el contenido de la acusación ante la falta de antecedentes.

Luego, el 24 de septiembre se hizo entrega de la copia de la denuncia, “por conductos formales y regulares”, se notificó posteriormente al Presidente Boric. Y, recién el 20 de octubre se concedió una audiencia con el fiscal a cargo y el 22 de octubre se produjo y se hace la entrega de las copias de los correos electrónicos. Desde entonces, el criterio del abogado, fue dar un plazo de un mes para que avanzara la investigación.

Al no existir avances, Vallejo explicó que: “Ayer se decidió comunicar esto porque pasó ya un mes desde el último contacto con la Fiscalía de este caso. Y consideramos que, y bajo recomendación del abogado, era importante comunicarlo y así también lo decidió el Presidente, dado que era importante que para avanzar y esclarecer los hechos, pudiéramos obviamente comunicar esta situación”.

“Esto es un caso específico y sensible porque no es sólo la denuncia, sino porque esta denuncia es por parte de una persona que diez años atrás realizó hostigamiento y acoso vía correo electrónico de manera sistemática contra el Presidente aún no siendo autoridad, pero sí una figura pública”, agregó.

En esa línea, reiteró que “la denuncia es falsa teniendo el antecedente de acoso sistemático“.

Consultada acerca de por qué el Jefe de Estado no denunció, en su momento cuando era diputado de la República, Vallejo explicó que “el Presidente nunca denunció porque son recurrentes estas situaciones que viven personas expuestas públicamente y no siempre se denuncian”. “El Presidente consideró que no estaba en riesgo ni su vida, eran correos principalmente“, afirmó.