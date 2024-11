Alejandra Placencia (PC) tras acusación contra Presidente Boric: “Es lógico que tenga que asumir una defensa clara”

La denuncia por acoso sexual y divulgación de imágenes privadas contra el Presidente Gabriel Boric remece al país y al oficialismo. Y si bien desde el Gobierno rechazaron y desmintieron tal acusación, el actuar que han tenido frente a estos casos se ha puesto en entredicho, sobre todo desde la oposición.

Al respecto, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la diputada Alejandra Placencia (PC) afirmó que había que separar el manejo comunicacional del Gobierno del aprovechamiento político de la causa. “Ha habido una comunicación bastante asertiva de la defensa del Presidente para plantarse proactivamente en función de decir que esta denuncia existe, pero que al mismo tiempo se ha colaborado desde el inicio”, partió comentando.

Sobre lo segundo, la diputada oficialista enfatizó que “de parte de la oposición se utiliza como punto político recurrente”. “Durante este caso, pero también durante otros, el caso Monsalve, el caso de las pensiones, seguridad y así otros. Siempre son una utilización política a mi juicio mezquina y que no ayudan en nada en dar certeza a la ciudadanía”, apuntó Placencia.

Siguiendo con el caso de la denuncia contra el Mandatario, la legisladora del Partido Comunista por la Región Metropolitana, si bien destacó que las vocerías del Ejecutivo han sido bastantes claras respecto de su inocencia, también comentó sobre la situación en la que se pueden encontrar a raíz de casos similares en los que las denuncias sí son reales.

“No hay que olvidar que el ordenamiento jurídico del país ha tenido que pasar bastantes modificaciones para que hoy las mujeres tengan condiciones para denunciar. Para que sus denuncias no solo sean acogidas, sino que también sean lo más rápidamente investigadas que sea posible. Y que además exista todo un dispositivo institucional de acompañamiento y orientación permanente a esas mujeres que han sido violentadas”, expuso Placencia.

Por lo mismo, insistió que se debe “avanzar en que no haya ningún caso que requiera este apoyo y que se sienta en abandono”. “Porque todavía hay mujeres a las que se les cuestiona, pero también es lógico que el Presidente de la República, la máxima autoridad del país, tenga que asumir una defensa clara respecto de los antecedentes que tiene para demostrar que esas acusaciones debieran ser desestimadas”, complementó.

En la instancia, frente a los cuestionamientos a los testimonios de las víctimas en denuncias de carácter público reciente, Placencia aseguró que la igualdad para las mujeres sigue siendo un desafío no solo en esta materia. “Es mucho más estructural lo que significa defender lo que se ha logrado. Que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos reproductivos es algo que hay que defender. es una permanente disputa con sectores conservadores que bregan permanentemente para que esos derechos retrocedan”, planteó.

“Ese es el riesgo de no generar espacios donde haya garantías para todos. Porque no había garantías para las mujeres en igualdad de condición. Tenemos una institucionalidad que ha ido avanzando. Si no damos garantías del debido proceso y no damos garantías para que estas denuncias se investiguen clara y rápidamente, entonces generamos una serie de especulaciones que perjudica a esta institucionalidad que ha costado tanto construir y da un mensaje erróneo que sí están y necesitan orientación”, agregó sobre ese escenario la diputada.

Revisa a continuación la entrevista completa: