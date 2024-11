Hezbolá, ¿victorioso o derrotado tras la guerra con Israel?

Por Paul Khalifeh, corresponsal de RFI en Beirut

Apenas dos horas después de que el alto el fuego entre Líbano e Israel entrara en vigor al amanecer del miércoles 27 de noviembre, un vasto movimiento de chiitas desplazados comenzó a regresar a sus ciudades y pueblos del sur de Líbano, el valle de la Becá y los suburbios del sur de Beirut.

Esta gran marcha de retorno adquirió rápidamente el aspecto de un triunfo de Hezbolá, con decenas de miles de personas haciendo el V de la victoria y ondeando banderas amarillas del partido chiita y retratos de su líder histórico, Hasán Nasralá, eliminado por Israel el 27 de septiembre.

“A pesar de las pérdidas, la destrucción, las lágrimas y la sangre, hemos ganado porque volvemos a nuestras tierras que el enemigo no consiguió ocupar”, dijo Abu Hassan, un hombre de unos cincuenta años de la antigua ciudad de Tiro, que regresaba a casa tras dos meses de éxodo.

Como tras la guerra de 2006, Hezbolá quiso convertir el regreso en una ilustración de su “victoria” en esta nueva guerra.

Israel es consciente del impacto simbólico de estas imágenes retransmitidas por los medios de comunicación y de las consecuencias psicológicas que estas escenas de júbilo pueden tener en el país, donde los habitantes del norte aún no han sido autorizados a regresar a sus hogares. Para evitar que Hezbolá explote el acontecimiento del regreso, el ejército israelí prohibió a los habitantes de una decena de ciudades del sur del Líbano volver a sus casas hasta que hayan sido autorizados a hacerlo.

El jueves por la mañana, tanques israelíes dispararon proyectiles contra grupos de personas que intentaban regresar a sus hogares en las localidades fronterizas de Kafr Shuba y Kfar Kila. El día anterior, un fotógrafo de Associated Press y un reportero de la agencia rusa Sputnik resultaron heridos por fuego israelí en la estratégica ciudad de Jiam, con vistas a Etzba HaGalil.

Debate en Líbano

Estos incidentes han reavivado el debate en Líbano sobre los resultados de esta guerra, que ha dejado 3 mil 800 muertos y más de 15 mil heridos, y causado una inmensa destrucción en decenas de ciudades y pueblos.

Hezbolá y sus aliados claman victoria, mientras que sus rivales libaneses hablan de una aplastante derrota. En su discurso del martes por la noche anunciando la aceptación del alto el fuego por parte de Israel, Benjamín Netanyahu, también se atribuyó la victoria: “Hemos hecho retroceder a Hezbolá diez años. Hace tres meses, todo esto habría parecido ciencia ficción. Pero lo hemos conseguido. Hezbolá ya no es la misma”.

Más allá de las acaloradas polémicas, los expertos están divididos sobre los resultados de este mortífero conflicto.

“La victoria no se mide por el número de mártires ni por la magnitud de la destrucción. Stalingrado fue arrasada y Londres destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 20 millones de soviéticos. Sin embargo, Rusia y Gran Bretaña ganaron la guerra. El resultado de un conflicto se mide por los objetivos iniciales de la guerra”, afirma Ahmad Noureddine, profesor de historia en una escuela pública del sur de Líbano.

“Tras la eliminación de Hasán Nasralá y otros altos mandos, Netanyahu declaró que quería remodelar Oriente Próximo”, explica Elias Farhat, general retirado del ejército libanés. Durante un recorrido por la frontera con Líbano, el primer ministro israelí declaró: “Con o sin acuerdo, la clave para el regreso de nuestro pueblo al norte es mantener a Hezbolá alejado del río Litani e impedir que se rearme”. Israel no ha logrado ninguno de estos objetivos.

No obstante, el exoficial que durante años dirigió el Departamento de Orientación (Medios de Comunicación) del ejército libanés, reconoce que “Israel infligió graves pérdidas a Hezbolá asesinando a su secretario general y a varios altos mandos y destruyendo parte de su infraestructura en el sur del Líbano, en la Becá y en los suburbios del sur de Beirut”.

“Sin embargo, no parece que sus depósitos de armas y municiones sufrieran daños graves, ya que el partido siguió disparando cientos de cohetes contra Israel todos los días. Hezbolá no ganó esta guerra, pero tampoco la perdió”, sostiene Farhat.

El experto cree que Hezbolá “conseguirá con bastante rapidez restablecer sus capacidades militares y superar los daños sufridos”. “Las operaciones terrestres y el lanzamiento de cohetes y drones han continuado de forma coordinada, lo que significa que la cadena de mando y control está operativa”, añade.

“Hezbolá está acabado”

Los detractores del partido chiita tienen una opinión diferente. “Hezbolá está acabado, al menos como estructura militar”, insiste Charles Jabbour, jefe de prensa del partido cristiano Fuerzas Libanesas (FL).

Mario Malkoun, partidario del FL, afirma en un largo post publicado en la red X que el acuerdo de alto el fuego se basa en la resolución 1701 de Naciones Unidas, que “exige la aplicación de todas las decisiones internacionales, incluidas las que piden el desarme de todos los grupos armados en Líbano”. El activista se refiere a la resolución 1559 de la ONU, adoptada en 2004, que pide el desarme de “todas las milicias del Líbano”.

El acuerdo de 13 puntos que puso fin a la guerra no menciona explícitamente el desarme de Hezbolá, pero sí estipula que “se desmantelarán todas las instalaciones no autorizadas relacionadas con la producción de armas y materiales conexos”. Continúa diciendo que “todas las infraestructuras y posiciones militares que no cumplan estos compromisos serán desmanteladas, y todas las armas no autorizadas serán confiscadas”.

Hezbolá no se considera una “milicia” y cree que su acción de resistencia contra Israel está amparada por la Constitución, por el Acuerdo de Taif, que puso fin a la guerra civil, y por las declaraciones ministeriales de todos los gobiernos desde 1990.

Sin embargo, los detractores del partido pretenden aprovechar el momento, pidiendo el desmantelamiento de las infraestructuras militares y la confiscación de armas para obligar a Hezbolá a hacer concesiones en cuestiones políticas internas. Creen que ahora que está debilitado y ocupado en sanar sus heridas y las de su base popular, Hezbolá retirará su apoyo a la candidatura de su aliado maronita, el exministro y diputado Sleiman Frangié, lo que les permitirá elegir a una figura más próxima a sus posiciones.

“Hezbolá seguirá siendo un actor clave en los asuntos internos de Líbano y todos los intentos de marginarlo políticamente fracasarán”, afirma Abdel Halim Fadlallah, director del Centro Asesor de Investigación y Documentación del partido chiita. “Benjamin Netanyahu dejó claros sus objetivos cuando dijo a sus aliados occidentales que esta guerra sería el preludio de cambios políticos fundamentales en Líbano. Este objetivo fracasó y Hezbolá fue y seguirá siendo el mayor partido del Líbano en términos de representación popular, como demostraron las últimas elecciones legislativas”, afirma.

El reto de la reconstrucción

Si Hezbolá consigue superar todos los escollos políticos que se vislumbran en el horizonte, aún se enfrentará al gran reto de reconstruir sus bastiones populares, en gran parte destruidos. Las primeras estimaciones parciales cifran el coste de la reconstrucción en 5 mil millones de dólares.

“El grueso de los esfuerzos se concentrará en el periodo de posguerra en reparar los daños materiales y reconstruir las regiones destruidas en todo Líbano, en particular los bastiones de Hezbolá, que fueron objetivo deliberado para abrir una brecha entre la base popular y la resistencia y entre esta base y el resto del pueblo libanés”, asegura Abdel Halim Fadlallah.

Sin embargo, Elias Farhat pone en duda la capacidad de Hezbolá para conseguir los recursos financieros necesarios, sobre todo con “un Estado impotente y la ausencia de grandes donantes y financiadores”.

Aunque Israel no haya conseguido doblegar irremediablemente al partido chiita, está claro que se enfrentará a innumerables retos en la posguerra, que pueden ser tan duros y difíciles como el enfrentamiento militar con el Estado judío… si no más.

Foto: Khamenei.ir