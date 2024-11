"Aquí nadie sobra": oficialismo responde a "veto" de la DC al PC para formar pacto electoral en 2025

A poco menos de un año para el próximo ciclo electoral, los partidos políticos ya comenzaron a instalar sus inquietudes respecto a las posibles alianzas que se establecerán para enfrentar las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025.

En el marco de conversaciones incipientes, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, envió un mensaje en entrevista con La Tercera al Partido Socialista, instando a definirse: “Si opta por atrincherarse a la izquierda, con el PC, u opta por virar hacia la moderación y el centro con la DC“.

El timonel democratacristiano explicó que los buenos resultados de las elecciones municipales y regionales para los partidos que formaban la ex-Concertación a nivel de concejales (PS, PPD, PR y DC), los desafían a expresar los deseos y demandas de ese electorado. Por ello, Undurraga planteó que no podrían presentar un pacto con el Partido Comunista porque eso sería “deshonesto” con la ciudadanía al ser proyectos distintos.

Al respecto, el jefe de bancada del PS, Daniel Melo, señaló que “el Partido Socialista tiene vocación de mayoría, para eso se requiere avanzar hacia un acuerdo político y electoral que reúna a todo el mundo progresista. Aquí nadie sobra, se equivoca Undurraga si quiere pautear nuestra política de alianzas, lo llamaría a la calma y a que posibilite un gran acuerdo de una primaria presidencial y evaluar la mejor forma para avanzar también en la conformación de listas parlamentarias”.

El diputado Marcos Illabaca (PS), en tanto, dijo que el camino para obtener buenos resultados solo se da con un amplio marco de unidad. “Yo no creo en esa dicotomía que plantea el presidente de la Democracia Cristiana”, dijo.

“Lo que debemos desarrollar es tratar de generar una alianza lo más amplia posible que una a todos los partidos del oficialismo y obviamente a la Democracia Cristiana. La única manera de obtener buenos resultados es con un amplio marco de unidad entre la fuerza de centro y centroizquierda. Y el Partido Socialista va a desarrollar todas las acciones que tenga que desarrollar para lograr esta amplia unidad”, afirmó.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) dijo que tanto con el PC como con la DC tienen “diferencias políticas y también visiones comunes en muchos temas“. En ese sentido, sostuvo que: “Nuestra convicción es la construcción de la amplia unidad, que es lo que permite generar cambios en nuestro país. El socialismo ha tenido una historia de construcción de grandes mayorías y amplias alianzas. El PS debe agotar todos los esfuerzos para la unidad”.

“Más que las diferencias ideológicas, el problema para una lista única podría ser la falta de acuerdo en los cupos. Y ahí, si se opta por más de una lista, las configuraciones de éstas están abiertas”, añadió.

Fue el pasado 30 de octubre en el marco de un comité político ampliado que se desarrolló en el Palacio de Cerro Castillo, de Viña del Mar, que el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado expreso a su alianza de Gobierno a competir en una lista única en las próximas elecciones. Si bien se acusó recibo del mensaje, éste no convenció a todas las figuras oficialistas, especialmente en el Partido por la Democracia (PPD).

Influyen, en esta resistencia, factores como las posibilidades de crecimiento de los partidos políticos o alcanzar un umbral del 5% de los votos a nivel nacional para que los partidos no desaparezcan, si es que se aprueba en ese contexto, una nueva reforma al sistema político.

No obstante, el secretario del PPD, José Toro, indicó que: “Me parece lamentable que uno a priori de cualquier conversación y discusión esté vetando a partidos para integrar un pacto electoral. La experiencia de esa negociación y de los resultados de estos días es que la unidad es lo que benefició que el oficialismo, más la Democracia Cristiana, no sufrieran una derrota. Yo no me cerraría a ninguna posibilidad”.

Por su lado, tras su asistencia al almuerzo de cada viernes con el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, el presidente del PC, Lautaro Carmona, respondió a los dichos de Undurraga señalando que “se aconseja una convergencia de trabajo unitario para enfrentar una batalla electoral, porque de acuerdo a los resultados de las dos últimas elecciones de este periodo hay una disputa que está abierta”.

“A mi no me da lo mismo que gane la derecha o no gane la derecha. Por tanto, eso es lo que motiva una posición política de máxima anchura. Cada uno tiene por cierto su competencia para ser opciones, nosotros hemos hecho la nuestra”, señaló.

El timonel comunista fue secundado en su planteamiento por el secretario del Frente Amplio, Andrés Couble, quién sostuvo que “lo que tenemos que impulsar es una conversación profunda entre los distintos partidos más que cargar en uno solo la decisión del futuro de la coalición, de cómo se enfrenta el siguiente ciclo político. No es hora ni momento de desahuciar la búsqueda de la mayor unidad posible y eso se constituye dialogando entre los distintos partidos”.