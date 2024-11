¿Se cometen "errores" o se hacen trampas en las actividades comerciales?

En días pasados ese medio publicó una carta, en la cual un lector criticaba que un proyecto de Copec por US$ 123 millones en Coronel, Región del Biobío, después de 5 años en análisis en la institucionalidad, fue rechazado por el 3er Tribunal Ambiental porque sus obras colisionan con las normativas urbanas locales y regionales. Se le envió una aclaración al medio, con el objetivo de explicar técnicamente lo acontecido, ya que la demora no se debía a la “permisología”, palabra muy usada por El Mercurio, sino a la supina ignorancia del privado.

En síntesis, le decíamos al diario que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por desconocimiento de las reglas del juego territorial, lo aprobó en un principio, dejándose en claro que lo resuelto por ese Tribunal Ambiental era consistente con la posición del municipio, en orden a que este proyecto, denominado “Terminal de Productos del Pacífico”, vulneró las letras a), c) y f) del artículo 11° de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, materia que los profesionales de la empresa ignoraban. Terminamos nuestra carta expresando que el mencionado Tribunal Ambiental hizo legalmente lo que tenía que hacer, pero como dicho diario aparentemente no quería que se conociera la verdad, la misma no se publicó, de tal forma que sus lectores no tuvieron la información apropiada.