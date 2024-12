CEI caso Monsalve: los duros cuestionamientos que enfrentaron los asesores de la Presidencia

A una semana de la exposición de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la que realizó una autocrítica sobre el actuar del Gobierno tras conocer la denuncia por violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve, este lunes continúo la Comisión Especial Investigadora acerca del caso del ex subsecretario, instancia en la que participó el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Carlos Durán.

Así, en esta segunda jornada, el asesor Miguel Crispi, primero se remitió a las declaraciones de la titular del Interior. Luego, se puso a disposición de los parlamentarios y parlamentarias, quienes le hicieron consultas acerca de la cadena de decisiones que se tomaron entre el 15 y el 17 de octubre, además de su rol en las mismas.

Al ser consultado sobre el manejo de las circunstancias, Crispi señaló que “las cosas siempre se pueden hacer mejor“. Asimismo, respondió que sobre este caso se ha priorizado el principio de transparencia de la información. En ese sentido, declaró que él se enteró el martes 15 de octubre después de las 16 horas de parte del Presidente, quien le comunicó la denuncia contra Monsalve, encomendándole también la tarea de buscar un reemplazo para el exsubsecretario.

Sin embargo, los diputados y diputadas de oposición insistieron en preguntar de diferentes maneras y formas sobre las recomendaciones que el asesor entregó a el Jefe de Estado, a lo que Miguel Crispi respondió en reiteradas ocasiones que: “Las conversaciones con el Presidente de la República son privadas, entonces, yo entiendo la molestia que esta respuesta pueda generar, pero es así, yo soy el jefe de asesores del Mandatario y no puedo compartir en esta comisión las conversaciones, las sugerencias, las evaluaciones políticas que hago con quien me entrega la confianza para asesorarlo“.

“Y, ¿por qué respondo en función de cosas que han dicho otras autoridades? Porque esas respuestas que han dado otras autoridades, las han dado como autoridades de Gobierno, que están dando cuenta en el contexto de esta comisión, de actos de Gobierno y es por eso que hago un esfuerzo para poder traer al presente otras afirmaciones que se han hecho para poder colaborar”, enfatizó.

Respecto a los cuestionamientos de lo que significa el alcance ser una administración feminista, el jefe de asesores de La Moneda contestó que: “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric es un Ejecutivo que adscribe a los principios feministas. De nuevo me voy a referir a una autoridad que es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien señala que adscribir a esos principios no se trata de una cuña, un mensaje o levantar una bandera, sino que se trata de una agenda y de un programa (…) la administración de Gabriel Boric todos los días intenta avanzar en generar mejoras en la vida material de las mujeres de nuestro país”.

Tras un intenso interrogatorio al asesor, la diputada del PS e integrante la comisión, Daniella Cicardini, sostuvo que: “Ojalá que podamos centrarnos en esta comisión con el mandato que tiene ésta, que es indagar las actuaciones del Gobierno. Acá hay algunas materias que a mí también me gustaría saber, pero son en este caso resorte de otro espacio que es la investigación penal, incluso hay sumarios administrativos que están en curso”.

“Evidentemente me hubiese gustado saber el mal uso eventual que a todas luces pareciera ser respecto a la Ley de Inteligencia, a gastos reservados y espero que eso se pueda esclarecer e investigar a fondo, y que también se puedan determinar responsabilidades, pero nosotros estamos indagando eventuales responsabilidades políticas. Entonces, este tipo de cosas me parece que muchas veces es solo para darse gustitos políticos para poder captar algunos minutos en la prensa”, subrayó.

En la misma línea, el parlamentario del FA y miembro de la comisión, Diego Ibáñez, advirtió que el presidente de la instancia, el diputado Miguel Mellado (RN), transgredió el reglamento tres veces.

“Quisiera también que quede acta que en esta comisión, usted presidente, violó el artículo 346 diciéndole roto a otro diputado -Daniel Manouchehri-, hasta donde sé el reglamento no señala que se llama la atención diciéndole roto a otro parlamentario y está registrado en los micrófonos. Otro punto presidente, el artículo 313 establece que los diputados no pueden abandonar la competencia en su uso de la palabra porque la competencia de esta comisión investigadora dice relación con actos de Gobierno y la Ley Orgánica del Congreso señala que ni aún por unanimidad uno se puede exculpar de dicha competencia, por tanto, si usted está dando tres minutos para que yo incluso le pueda preguntar qué equipo de fútbol le gusta el señor Crispi, yo estoy violando el reglamento”, aseveró.

“Presidente yo le pido que para que usted lidere se remita al reglamento, sino nos vamos a tener que ver en la obligación de invitarlo a una censura que yo no quiero hacer, porque ya ha violado tres artículos del reglamento y llevamos solamente dos sesiones de una comisión que va a durar al menos tres meses”, recalcó.

Luego, en la comisión fue el turno de el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Carlos Durán, quien relató parte de la cronología de los hechos luego de enterarse de la denuncia de violación y abuso sexual.

“Tras la reunión con el exsubsecretario, el Presidente me comenta que a su juicio la salida de Manuel Monsalve de su cargo era inminente y que le instruyó a la ministra Tohá reunirse con él y recabar antecedentes sobre la situación, asuntos sobre el cual ya se refirió la secretaria de Estado en este lugar. En ese momento el jefe de asesores, Miguel Crispi, ya no se encontraba en Palacio, en dicho marco, el Mandatario me reiteró la instrucción ya señalada respecto al levantamiento de propuestas de nombres para decidir un reemplazo adecuado en la cartera. Durante la tarde del día miércoles, el Presidente nos comunica que se reunirá con la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve al día siguiente, jueves 17, sin especificar horario en ese momento y que le solicitará la renuncia”, contó.

Asimismo, Durán reconoció que no hubo coordinación entre Presidencia y el Ministerio del Interior hasta que se filtró la denuncia a la prensa el 17 de octubre: “Quiero ser bien taxativo en aquello, porque porque así fueron los hechos y entiendo que lo que estamos intentando aportar es una relación de hechos. Para este caso particular, la coordinación respecto a qué hacer en el caso de la grave denuncia contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, no hubo coordinación porque así fue expresamente requerido”.

“Presidencia estaba ocupado de un tema y el Ministerio del Interior, dada la existencia de una denuncia, que a veces se nos olvida, pero era una denuncia que tenía una investigación reservada, debido a esa gravedad y sensibilidad del tema del cual estábamos tratando no hubo coordinación hasta que el jueves ocurre lo que es de público conocimiento”, afirmó.

Cabe señalar que también fueron invitados este lunes a la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalve, la jefa de Gabinete de la ministra del Interior, Pía Mundaca, y el ex jefe de Gabinete del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Gabriel de la Fuente.