Tras 43 años de la deuda histórica: Gobierno envía proyecto de reparación docente y afirma que están "haciendo justicia"

Más de 40 años tuvieron que pasar para que una propuesta que se hace cargo de reparar el perjuicio salarial que sufrieron profesores y profesoras de escuelas públicas en dictadura, esté ad portas de ingresar al Congreso Nacional, pues este lunes el Presidente Gabriel Boric firmó el proyecto de deuda histórica para dar inicio al trámite legislativo.

De manera simbólica desde el óvalo de Plaza de la Constitución, punto donde cada jueves desde hace 17 años se reúnen docentes recordando a las distintas administraciones esta afectación, el Gobierno detalló que la propuesta contempla un bono reparatorio de 4,5 millones de pesos, que serán pagadas en dos cuotas desde 2025 hasta 2031, priorizando a las personas de mayor edad.

Si bien la cifra y el plazo de pago fue objeto de críticas por parte del Colegio de Profesores y Profesoras, desde donde relevan el sentido de urgencia considerando la edad de las y los afectados, Patricia Garzo, vocera de la agrupación docente, valoró que sea un hecho “simbólico” porque “nosotras ya no estamos en edad de resistir”.

“Yo estoy en el grupo de las más jóvenes y tengo 77 años, y 17 años más no creo que los alcance. Si voy a llegar a esas, ya voy a estar interdicta y no voy a disfrutar de mi platita”, dijo desde la Plaza de la Constitución.

Cabe destacar que, por medio de una encuesta que fue realizada por el Magisterio, un 82% de las y los afectados aprobaron la oferta realizada desde el Ejecutivo a fines de octubre.

Con un minuto de silencio para recordar a las y los docentes que fallecieron en el transcurso de los últimos 40 años, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, calificó como “emocionante” el envío de la iniciativa, y destacó que “por primera vez un Gobierno da una propuesta de reparación a la deuda histórica“.

En su turno, el Presidente Gabriel Boric declaró que con esta ley “estamos haciendo justicia“. En esa línea, reconoció que la deuda es mucho mayor (90 millones por cada docente calcula el Magisterio) pero que es una propuesta “entre lo que nos permite hoy día las estrecheces fiscales”.

El Mandatario realizó además un llamado para que se tramite con velocidad en ambas cámaras del Parlamento: “Ojalá el mismo diciembre o antes del receso legislativo de fines de enero podamos tenerlo aprobado, porque los profesores y profesoras se lo merecen y tiene mucho sentido de urgencia”.

“Algunos podrán decir que la fórmula es insuficiente y otros nos han recordado que el país enfrenta desafíos más urgentes y que esto no es importante. Algunos me decían que esto no tiene ningún apoyo en las encuestas, que no es importante, que no hay que hacerlo, pero sepan que nosotros no gobernamos pensando en la popularidad, sino en la responsabilidad y en particular en la responsabilidad histórica que tenemos por quienes han construido este país”, garantizó.

La senadora, ex ministra de Educación y ex candidata presidencial -quién propuso solucionar la deuda en su programa-, Yasna Provoste, recordó que en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado de Chile en materia de deuda histórica por violación a los derechos, al negar “la justicia y también, lo que está establecido en esta condena, respecto del pago legítimo de sus remuneraciones”.

En ese sentido, Provoste dijo “valorar y reconocer que el Presidente envié el proyecto de ley al Parlamento y esperamos que tenga una rápida tramitación de modo que se pueda avanzar en justicia para tantos profesores y profesoras”.

Cabe destacar que la deuda histórica se trata de los dineros que quedaron impagos, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades en 1981, lo que impidió que los docentes recibieran un reajuste salarial que correspondía por decreto de ley y que fue desconocido por sus nuevos empleadores, generando este perjuicio que se arrastra hasta la actualidad.

¿Cuál es la posición de la derecha en el Congreso Nacional?

Pese a que la oposición reconoce que existen varios puntos por mejorar en el trámite legislativo, existe consenso de que el proyecto debe ser aprobado. “Vamos a trabajar con el Ejecutivo para que acorten los plazos“, se comprometió incluso el diputado Hugo Rey (RN), miembro de la Comisión de Educación, este lunes.

Su par, Marcia Raphael (RN), aseguró que “existe un consenso transversal en la necesidad de poder pagar la deuda histórica a los profesores. Sin embargo, la propuesta del Gobierno está lejos de arreglar los montos reales que adeuda el Estado con los afectados. Ya que se estima que se adeuda casi 90 millones a cada afectado y este proyecto solo considera 4 millones y medio por docente, un monto profundamente inferior”.

Las reticencias también se mantienen sobre la viabilidad financiera del proyecto. El diputado y miembro de la Comisión de Educación, Eduardo Cornejo (UDI), indicó que la propuesta “tiene una especial complejidad, más allá de la declaración de buenas voluntades y de un proyecto anunciado por el Gobierno, tenemos un problema importante que tiene que ver con el financiamiento. Lo primero, es que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 no venía contemplado ni un solo peso para este proceso de reparación. Y, además, sin saber si va a ingresar por la Cámara de Diputados o por el Senado, solamente lo va a pasar por la Comisión de Hacienda de ambas cámaras”.

“Nosotros esperamos que este compromiso público que ha hecho el Presidente Boric, efectivamente se materialice en poder tener los recursos disponibles dada la situación y condición económica que hoy día tenemos en nuestro país”, afirmó.

En respuesta, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, preciso que “evidentemente no podría estar contenida en la ley de presupuesto porque la ley no existe, recién se firmó el día de hoy para ingresar al Parlamento y una vez que se tramite, se discuta y apruebe, la ley va a existir y, como toda ley, tiene un informe financiero que la va a sostener desde el punto fiscal“.